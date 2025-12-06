Популярни
Ман Сити посреща приятната изненада на сезона

  • 6 дек 2025 | 06:03
  • 106
  • 0
Манчестър Сити ще посрещне Съндърланд в мач от 15-ия кръг на Премиър лийг. Двубоят на "Етихад" ще започне в 17:00 часа и ще бъде ръководен от Андрю Мадли. "Гражданите" се опитват да догонят лидера Арсенал, а "черните котки" се представят изключително силно след завръщането си в елита и се надяват да продължат в същия дух.

Манчестър Сити се намира на второто място в подреждането с 28 точки. "Гражданите" са в отлична позиция да атакуват върха, като победа в този мач би им позволила да запазят натиска върху лидера.

Съндърланд е истинската изненада на сезона, заемайки шестата позиция с 23 точки. "Черните котки" са само на 5 точки зад днешния си съперник, а в хода на кампанията вече показаха, че не се притесняват от мачовете с грандовете.

Манчестър Сити идва след две поредни победи в Премиър лийг, като в последния си мач надделя над Фулъм с 5:4 в същинско голово шоу. Преди това "гражданите" победиха Лийдс с 3:2. В Шампионската лига обаче отборът претърпя загуба с 0:2 от Байер (Леверкузен), последвала поражението от Нюкасъл с 1:2 в първенството.

Съндърланд показва стабилна форма, макар че спечели само един от последните си пет мача. "Черните котки" завършиха 1:1 с Ливърпул на "Анфийлд", преди това победиха Борнемут с 3:2, загубиха от Фулъм с 0:1 и направиха впечатляващо равенство с водача Арсенал (2:2).

Ерлинг Холанд продължава да бъде ключовата фигура за Манчестър Сити, като норвежкият голмайстор е в убийствена форма през този сезон. Фил Фоудън също започна да намира верния ритъм и вкара два гола при драматичния успех на "Крейвън Котидж".

За Съндърланд Гранит Джака е основният двигател на отбора. Швейцарският полузащитник внася опит и стабилност в състава. Брайън Броби се очаква да води атаката на "черните котки".

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 5 март 2017 г. в мач от Премиър лийг, когато Манчестър Сити победи Съндърланд като гост с 2:0. Преди това, на 13 август 2016 г., "гражданите" спечелиха с 2:1 на своя стадион.

Всъщност, Манчестър Сити има превъзходство в последните пет срещи, печелейки всичките, включително разгромно с 4:1 на "Етихад" на 26 декември 2015 г. и с 4:1 в мач от "Карабао Къп" на 22 септември 2015 г.

Снимки: Gettyimages

