ПСЖ преследва задължителна победа срещу съперник във форма

Пари Сен Жермен ще посрещне Рен в мач от Лига 1. Двубоят ще започне в 22:05 часа на стадион "Парк де Пренс" и ще бъде ръководен от съдията Марк Боленжие. Двубоят е важен за шампионите, които сдадоха първото място след поражението от Монако и ще се опитат да притиснат новия лидер Ланс. Рен пък е сред тимовете в най-добра форма и е амбициран да измъкне нещо от визитата си в Париж.

Пари Сен Жермен заема второто място в Лига 1 с 30 точки от 14 изиграни мача, като има голова разлика 27:12. Рен се намира на пета позиция с 24 точки и голова разлика 24:18.



Разликата от 6 точки между двата отбора прави този двубой изключително важен и за гостите, които с евентуална победа могат да се доближат до върха и да затвърдят амбициите си за място в зоната "Шампионска лига".

Пари Сен Жермен отстъпи с 0:1 на Монако в последния си мач в първенството, но преди това постигна впечатляваща победа с 5:3 срещу Тотнъм в Шампионската лига. Парижани имат и две други победи в последните си пет мача - 3:0 срещу Льо Авър и 3:2 като гост на Лион, както и загуба с 1:2 от Байерн (Мюнхен) в ШЛ.



Рен е в отлична форма с четири победи и едно равенство в последните си пет мача. Тимът победи Метц като гост с 1:0, разгроми Монако с 4:1, надви Париж ФК като гост с 1:0 и разгроми Страсбург с 4:1. Преди това Рен завърши наравно 2:2 с Тулуза.

Крилото на Пари Сен Жермен Брадли Баркола се очаква да бъде ключов играч в предстоящия мач. Младият френски нападател показва отлична форма през сезона и ще бъде една от основните заплахи за защитата на Рен.



Гостите ще разчитат на Естебан Льопол, който е движеща фигура в халфовата линия на Рен. Младият талант се утвърди като един от най-обещаващите играчи в състава и ще търси възможности да се прояви срещу силния противник.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 8 март 2025 г. в мач от Лига 1, когато Пари Сен Жермен победи Рен като гост с категоричното 4:1. Преди това, на 27 септември 2024 г., парижани отново надделяха над Рен с 3:1 на "Парк де Пренс".



В последните пет срещи между двата отбора ПСЖ има четири победи и едно равенство, което показва превъзходството на парижани в директните двубои.

Снимки: Gettyimages