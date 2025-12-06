Байерн не смята да намалява темпото в Бундеслигата

Щутгарт и Байерн (Мюнхен) ще се изправят един срещу друг в мач от Бундеслигата днес от 16:30 часа на стадион "Мерседес-Бенц Арена". Главен съдия на срещата ще бъде Тобиас Щийлер. Двубоят предизвиква голям интерес предвид дългогодишното съперничество между двата отбора. Домакините са пределно амбицирани да препънат баварците, но Хари Кейн и компания ще търсят поредната си победа.

Байерн доминира в Бундеслигата и през този сезон, заемайки първото място с впечатляващите 34 точки от 12 изиграни мача. Баварците имат невероятна голова разлика от 44 вкарани и само 9 допуснати гола, което показва както тяхната офанзивна мощ, така и стабилната им защита.



Щутгарт се намира на шестата позиция с 22 точки, като е отбелязал 21 гола и е допуснал 17. Разликата от 12 точки между двата отбора ясно показва превъзходството на гостите. За "швабите" пък този мач представлява възможност да намалят изоставането си от върха и да затвърдят позицията си в зоната, даваща право на участие в европейските турнири.

Щутгарт демонстрира непостоянна форма в последните си пет мача, записвайки три победи, едно равенство и една загуба. Отборът постигна резонна победа с 2:0 срещу Бохум в Купата на Германия, но преди това претърпя поражение с 1:2 от Хамбургер ШФ в Бундеслигата. В Лига Европа "швабите" разгромиха Го Ахед Ийгълс с 4:0, а преди това завършиха наравно 3:3 с Борусия (Дортмунд) в истински спектакъл. Щутгарт записа и победа с 3:2 срещу Аугсбург.



Байерн (Мюнхен) елиминира Унион (Берлин) с 3:2 в Купата на Германия и Санкт Паули с 3:1 в Бундеслигата. Единственото поражение на баварците дойде в Шампионска лига срещу Арсенал с 1:3. Преди това тимът на Венсан Компани разгроми Фрайбург с 6:2 и завърши наравно 2:2 с Унион (Берлин) в първенството.

Звездата на Щутгарт Ермедин Демирович се очаква да бъде ключов играч в предстоящия мач. Нападателят е в добра форма и ще бъде основната заплаха за защитата на Байерн.



От другата страна Хари Кейн продължава да бъде голмайсторът на Байерн (Мюнхен) и ще търси да увеличи головата си сметка срещу Щутгарт. Английският нападател не спира да бележи и представлява сериозна опасност за всяка защита в Германия.

Последният път, когато Щутгарт и Байерн (Мюнхен) се изправиха един срещу друг, беше на 16 август 2025 г. в мач за Суперкупата на Германия. Тогава баварците спечелиха с 2:1. Преди това, в мач от Бундеслигата на 28 февруари 2025 г., Байерн отново победи с 3:1.



Историята между двата отбора показва, че баварците имат предимство в директните сблъсъци, но Щутгарт е доказал, че може да изненада фаворита, както се случи на 4 май 2024 г., когато надви мюнхенци с 3:1.

Снимки: Gettyimages