Ще продължи ли пропадането на Ливърпул?

Лийдс ще посрещне Ливърпул на стадион "Елънд Роуд" в мач от 15-ия кръг на Премиър лийг. Двубоят е от 19:30 часа, а главен съдия ще е Антъни Тейлър. Домакините са в подем след победата над Челси, а мърсисайдци за пореден път разочароваха при равенството срещу Съндърланд на "Анфийлд" и са в средата на таблицата.

Лийдс се намира в опасната зона, заемайки 17-о място с едва 14 точки. Отборът е отбелязал само 16 гола, но се разписа във всеки от последните си 4 мача, а успехът срещу Челси със сигурност ще вдъхне увереност на футболистите на Даниел Фарке.



Ливърпул се намира на 9-а позиция с 22 точки. "Червените" имат голова разлика 21:21, което е показателно за проблемите им в дефанзивен план. В най-скорошните си 5 мача тимът на Арне Слот запази суха мрежа само при успеха срещу Уест Хам в Лондон.

С успеха срещу Челси Лийдс прекъсна серия от четири последователни загуби. "Белите" отстъпиха на Манчестър Сити с 2:3, загубиха от Астън Вила с 1:2, претърпяха поражение от Нотингам Форест с 1:3 и бяха разгромени от Брайтън с 0:3.



Ливърпул не успя да се справи със Съндърланд (1:1), а преди това постигна победа с 2:0 като гост на Уест Хам, но претърпя тежко поражение с 1:4 от ПСВ Айндховен в Шампионската лига. "Червените" също така загубиха от Нотингам Форест с 0:3 и от Манчестър Сити със същия резултат.

В състава на Лийдс добро впечатление прави Яка Бийол. Словенският защитник се представя постоянно през целия сезон, а срещу Челси беше най-добрият на терена.



Райън Гравенберх ще бъде централната фигура в средата на терена за Ливърпул. Нидерландецът е много важен за отбора на Арне Слот, а до него най-вероятно ще действа Алексис Мак Алистър.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 17 април 2023 г. в мач от Премиър лийг, когато Ливърпул разгроми Лийдс с 6:1. Преди това, на 29 октомври 2022 г., Лийдс изненадващо победи мърсисайдци с 2:1 на "Анфийлд".



В последните пет срещи между двата отбора Ливърпул има три победи, Лийдс - една, а един мач завърши наравно.

Снимки: Gettyimages