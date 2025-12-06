Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лийдс
  3. Ще продължи ли пропадането на Ливърпул?

Ще продължи ли пропадането на Ливърпул?

  • 6 дек 2025 | 05:41
  • 100
  • 0
Ще продължи ли пропадането на Ливърпул?

Лийдс ще посрещне Ливърпул на стадион "Елънд Роуд" в мач от 15-ия кръг на Премиър лийг. Двубоят е от 19:30 часа, а главен съдия ще е Антъни Тейлър. Домакините са в подем след победата над Челси, а мърсисайдци за пореден път разочароваха при равенството срещу Съндърланд на "Анфийлд" и са в средата на таблицата.

Лийдс се намира в опасната зона, заемайки 17-о място с едва 14 точки. Отборът е отбелязал само 16 гола, но се разписа във всеки от последните си 4 мача, а успехът срещу Челси със сигурност ще вдъхне увереност на футболистите на Даниел Фарке.

Ливърпул се намира на 9-а позиция с 22 точки. "Червените" имат голова разлика 21:21, което е показателно за проблемите им в дефанзивен план. В най-скорошните си 5 мача тимът на Арне Слот запази суха мрежа само при успеха срещу Уест Хам в Лондон.

С успеха срещу Челси Лийдс прекъсна серия от четири последователни загуби. "Белите" отстъпиха на Манчестър Сити с 2:3, загубиха от Астън Вила с 1:2, претърпяха поражение от Нотингам Форест с 1:3 и бяха разгромени от Брайтън с 0:3.

Ливърпул не успя да се справи със Съндърланд (1:1), а преди това постигна победа с 2:0 като гост на Уест Хам, но претърпя тежко поражение с 1:4 от ПСВ Айндховен в Шампионската лига. "Червените" също така загубиха от Нотингам Форест с 0:3 и от Манчестър Сити със същия резултат.

В състава на Лийдс добро впечатление прави Яка Бийол. Словенският защитник се представя постоянно през целия сезон, а срещу Челси беше най-добрият на терена.

Райън Гравенберх ще бъде централната фигура в средата на терена за Ливърпул. Нидерландецът е много важен за отбора на Арне Слот, а до него най-вероятно ще действа Алексис Мак Алистър.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 17 април 2023 г. в мач от Премиър лийг, когато Ливърпул разгроми Лийдс с 6:1. Преди това, на 29 октомври 2022 г., Лийдс изненадващо победи мърсисайдци с 2:1 на "Анфийлд".

В последните пет срещи между двата отбора Ливърпул има три победи, Лийдс - една, а един мач завърши наравно.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Овиедо отново не вкара гол, но се отлепи от дъното

Овиедо отново не вкара гол, но се отлепи от дъното

  • 6 дек 2025 | 01:04
  • 340
  • 0
Братът на Мбапе простреля Марсилия

Братът на Мбапе простреля Марсилия

  • 6 дек 2025 | 00:39
  • 1521
  • 1
Лисабонското дерби донесе радост на Порто

Лисабонското дерби донесе радост на Порто

  • 6 дек 2025 | 00:21
  • 2208
  • 0
Автогол остави Майнц на дъното

Автогол остави Майнц на дъното

  • 5 дек 2025 | 23:42
  • 439
  • 0
Милен Желев и Оцелул се настаниха в топ 6

Милен Желев и Оцелул се настаниха в топ 6

  • 5 дек 2025 | 23:15
  • 577
  • 0
Почетино: Трябва да сме оптимисти

Почетино: Трябва да сме оптимисти

  • 5 дек 2025 | 22:59
  • 1350
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жребият е хвърлен: ясни са групите на Мондиал 2026

Жребият е хвърлен: ясни са групите на Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 21:05
  • 50895
  • 106
Хулио: Не загубихме от Славия заради ротациите

Хулио: Не загубихме от Славия заради ротациите

  • 5 дек 2025 | 16:00
  • 49882
  • 127
Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до 10-а победа

Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до 10-а победа

  • 5 дек 2025 | 19:38
  • 15026
  • 17
Милър-Макинтайър и Звезда не успяха да се справят с Барса в Белград

Милър-Макинтайър и Звезда не успяха да се справят с Барса в Белград

  • 5 дек 2025 | 23:03
  • 5427
  • 0
Дунав лети уверено към елита с гол последната минута

Дунав лети уверено към елита с гол последната минута

  • 5 дек 2025 | 19:20
  • 17005
  • 33
Жалко! Наказаха Никола Цолов след квалификацията в Абу Даби

Жалко! Наказаха Никола Цолов след квалификацията в Абу Даби

  • 5 дек 2025 | 15:08
  • 26068
  • 17