Трент: Съкрушен съм

Десният бек на Реал Мадрид изрази огромното си разочарование от поредната контузия, която ще го извади от терените за няколко седмици. Англичанинът, който се присъедини към “лос бланкос” през лятото със свободен трансфер от Ливърпул, имаше много труден старт на сезона, изпълнен с неубедителни представяния и травми, които му попречиха да вземе участие в 17 двубоя само до момента, сега ще трябва да почива още известно време. Александър-Арнолд стартира от първата минута при победата над Атлетик Билбао и тъкмо загатна за формата си с хубава асистенция към Килиан Мбапе, но малко след това отново получи травма и трябваше да напусне принудително.

Нещата не са добре: Трент ще отсъства дълго за Реал Мадрид

“Съкрушен съм от случилото се. Боли ме в този момент, но ще работя здраво, за да се върна по-добър и по-стабилен. Ще се видим през 2026, мадридисти,” написа той в социалните мрежи, с което потвърди първоначалните предположения, че контузията му е сериозна ще се наложи да отсъства от игра около два месеца.

Отсъствието на Александър-Арнолд усложнява допълнително ситуацията около десния бек на Реал Мадрид, след като Дани Карвахал е аут до края на сезона.

Снимки: Gettyimages