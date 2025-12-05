Проблеми за Монтана и Анатоли Нанков

Двама от важните за Монтана футболисти Давид Маленбана и Томас Азеведо се готвеха индивидуално на днешната тренировка. Централният защитник е с травма на коляното, получена в края на мача с Локомотив (София) на стадион „Огоста“. Португалският полузащитник също бе гласен да започне титуляр в тази среща, но вечерта преди нея се оплакал от болки в дясното бедро и отпадна от групата. Старши треньорът на новака в efbet Лига Анатоли Нанков се надява лекарският щаб да вдигне двамата за предстоящото регионално дерби с Ботев (Враца).