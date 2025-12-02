Нанков: Липсва ни опит

Наставникът на Монтана Анатоли Нанков сподели впечатленията си след поражението с 1:2 от Локомотив (София).

„Получи се двуостър мач на трудния терен. Малкото, което не ни достигна, е опитът, който гостите имаха. Локомотив е по-опитният отбор и може би това повлия на крайния изход на мача. Представихме се добре. Когато имахме превъзходство, дойде вторият гол на Локомотив. Не ни достига майсторство в завършващата фаза. Трудно е след загуба. Момчетата се справиха добре и в Пловдив. Лошото е, че не печели точки. Повечето футболисти не са играли в нашата Първа лига. На това отдавам липсата на майсторство“.