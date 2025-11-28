Нанков доволен: Стояхме добре срещу силен отбор

Наставникът на Монтана Анатоли Нанков изрази задоволство от играта на момчетата си след нулевото равенство с Локомотив (Пловдив) в града под тепетата.

"Да, винаги казвам, че всяка точка е важна за нашия отбор. Стояхме добре, държахме се достойно срещу силния отбор на Локомотив, който е трети. Имахме положения за гол, ние имахме по-чистите голови положения. Малшанс, може би щяхме да се поздравим с победа. Локомотив има добри футболисти в атака - и четиримата напред, беше ни трудно.

Имаме футболисти с нарушена футболисти, след подготовката ще бъдат други. Закъсняхме с трансферите, трудно е, но се радвам, че днес успяхме да вземем точки срещу силен отбор. И двамата ни централни нападатели бележат, но това не е достатъчно, трябват ни повече голове. Не е добре да разчитаме на двама. За нас всеки мач е жизненоважен, трябва да печелим точки", каза бившият капитан на ЦСКА на "Лаута".

Снимки: Startphoto