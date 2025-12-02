Монтана има нужда от точки, но Локо (София) ще иска да продължи с добрите резултати

Монтана и Локомотив (София) се изправят един срещу друг в двубой от междинния 18-ти кръг на efbet Лига. Срещата на стадион “Огоста” стартира в 15:30 часа, а главен съдия ще бъде Волен Чинков.

Двата тима се намират във втората половина на таблицата, като разликата помежду им е шест точки. Домакините определено не се намират в най-добрата си форма и към момента са 14-ти в класирането. Северозападният тим има едва три победи от старта на кампанията и заедно с Ботев (Враца) и Добруджа е най слабо резултатният отбор в елита. Монтана е реализирал 13 попадения в 17 мача и е допуснал цели 31 в своята врата.

Миналия кръг тимът на Анатоли Нанков спечели важна точка като гост на един от водещите тимове - Локомотив (Пловдив). Преди това обаче Монтана беше разгромен от Левски с 1:5. Отборът няма победа от 9 мача насам в елита, като за последно постигна успех през месец септември, когато удари Ботев (Пловдив) като гост.

Локомотив (София) от своя страна определено се намира в по-добра позиция от днешния си опонент. Столичани са 10-ти в класирането, но не показват най-постоянната си игра откъм резултати. Все пак в последните кръгове “железничарите” вдигнаха нивото и имат само една загуба в последните си пет мача. Миналия кръг Локо направи равен с Арда, а преди това надви Черно море като гост.

По-рано през сезона столичният тим победи Монтана с 3:0. Последният мач на “Огоста” между двата тима пък датира от 2018 година. Тогава във Втора лига домакините побеждават с 3:0.