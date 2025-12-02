Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Монтана
  Монтана има нужда от точки, но Локо (София) ще иска да продължи с добрите резултати

Монтана има нужда от точки, но Локо (София) ще иска да продължи с добрите резултати

  • 2 дек 2025 | 07:30
  • 1710
  • 3

Монтана и Локомотив (София) се изправят един срещу друг в двубой от междинния 18-ти кръг на efbet Лига. Срещата на стадион “Огоста” стартира в 15:30 часа, а главен съдия ще бъде Волен Чинков.

Двата тима се намират във втората половина на таблицата, като разликата помежду им е шест точки. Домакините определено не се намират в най-добрата си форма и към момента са 14-ти в класирането. Северозападният тим има едва три победи от старта на кампанията и заедно с Ботев (Враца) и Добруджа е най слабо резултатният отбор в елита. Монтана е реализирал 13 попадения в 17 мача и е допуснал цели 31 в своята врата.

Миналия кръг тимът на Анатоли Нанков спечели важна точка като гост на един от водещите тимове - Локомотив (Пловдив). Преди това обаче Монтана беше разгромен от Левски с 1:5. Отборът няма победа от 9 мача насам в елита, като за последно постигна успех през месец септември, когато удари Ботев (Пловдив) като гост.

Мъка на "Лаута"! Локомотив започна да се движи като пътнически влак
Мъка на "Лаута"! Локомотив започна да се движи като пътнически влак

Локомотив (София) от своя страна определено се намира в по-добра позиция от днешния си опонент. Столичани са 10-ти в класирането, но не показват най-постоянната си игра откъм резултати. Все пак в последните кръгове “железничарите” вдигнаха нивото и имат само една загуба в последните си пет мача. Миналия кръг Локо направи равен с Арда, а преди това надви Черно море като гост.

Мокри и кални нули в "Надежда"
Мокри и кални нули в "Надежда"

По-рано през сезона столичният тим победи Монтана с 3:0. Последният мач на “Огоста” между двата тима пък датира от 2018 година. Тогава във Втора лига домакините побеждават с 3:0.

