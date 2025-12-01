Нанков: Тежи ни, че отдавна нямаме победа

Монтана се изправя срещу Локомотив (София) в последното си домакинство за 2025 година с амбиция да добави още точки към равенството, което измъкна при визитата на Локомотив (Пловдив).

Двубоят от междинния 18-и кръг на efbet Лига е във вторник от 15:30 часа. И макар равенството на "Лаута" да донесе глътка оптимизъм, монтанчани остават без успех в първенството от 12 септември, когато надиграха Ботев (Пловдив) като гост.

В момента те са на 14-та позиция, която е изпадаща в крайното класиране, а столичани са 10-и с 20 точки. Първата среща между двата отбора завърши 3:0 за "железничарите" в последния мач на тогавашния треньор Танчо Калпаков.

„Очаква ни много труден мач. Локомотив (София) е много добър отбор с опитни и качествени футболисти. Виждате каква визитка имат играчите им, изиграли са много мачове в професионалния футбол. Ще ни бъде тежко. Но трябва да излезем и да играем за победа, както във всеки мач. Трябва да трупаме точки. Трябва да победим, защото не сме побеждавали скоро и това, малко или много, си тежи“, каза наставникът на Монтана Анатоли Нанков.

Срещата утре пропускат дълготрайно контузеният вратар Марсио Роса, наказаният Калоян Стрински, който получи петия си жълт картон от началото на сезона в двубоя срещу Локомотив (Пловдив), както и хърватският бранител Ариан Мършуля. Той напусна срещата на стадиона в парк "Лаута" с травма и няма да може да се възстанови за утре.