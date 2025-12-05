Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Димитър Кисимов победи №5 в схемата на силен турнир в САЩ

Димитър Кисимов победи №5 в схемата на силен турнир в САЩ

  • 5 дек 2025 | 13:47
  • 219
  • 0
Димитър Кисимов победи №5 в схемата на силен турнир в САЩ

Димитър Кисимов се класира за четвъртфиналите на сингъл при юношите на турнира на клей в Брейдънтън (САЩ) - едно от най-силните и престижни състезания по тенис за юноши и девойки. Надпреварата е от категория J300 на ITF.

Българинът победи в третия кръг с 6:4, 3:6, 7:6(3) №5 в схемата Джейми Макензи (Германия). На старта на турнира Кисимов елиминира с 6:4, 4:6, 6:4 участващия с „уайлд кард" представител на домакините Навнит Рагурам, а във втория кръг спечели със 7:6(5), 6:3 срещу №11 в схемата Стефан Хайта (Румъния).

За място на полуфиналите Кисимов ще играе срещу квалификанта Тим Вайсман (Израел).

