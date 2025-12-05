Росица Денчева отпадна драматично на полуфиналите на двойки в Египет

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева отпадна на полуфиналите на двойки на турнира на твърда настилка в Шарм ел-Шейх (Египет) с награден фонд 30 хиляди долара.

Денчева и Алиса Реге (Франция) отстъпиха с 4:6, 6:2, 7-10 от Ярослава Барташевич (Франция) и Кристиана Сидорова (Русия). Срещата продължи 86 минути.

Денчева и Реге имаха преднина от 4-1 точки в шампионския тайбрек, а след 7-7 загубиха последните три разигравания в срещата.

Преди две седмици Росица Денчева триумфира с титлата на двойки на турнира на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 30 хиляди долара.