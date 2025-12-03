Бивш нападател на Ливърпул призова Стърлинг да напусне Челси в посока на тим от Чемпиъншип

Футболистът на Челси Рахийм Стърлинг беше призован да настоява за трансфер в Рексъм и да сложи край на трудностите си на „Стамфорд Бридж“. Бившият нападател на националния тим на Уелс и Ливърпул Дийн Сондърс смята, че подобен трансфер би бил чудесна сделка за Стърлинг. Последната състезателна изява на крилото беше през май, в края на периода му под наем в Арсенал. С наближаването на януарския трансферен прозорец, бъдещето на футболиста вероятно отново ще бъде на дневен ред.

Сондърс е озадачен от ситуацията на 30-годишния Стърлинг в Челси и смята, че преминаване в Рексъм не е изключено.

„Рахиъм Стърлинг в Рексъм? Защо не? Не мога да разбера неговата ситуация. Какво се случва? Той е много добър футболист. Въпреки това, в Чемпиъншип не е лесно да се играе. Понякога играчи от Висшата лига идват и играят там, и не могат да повярват какво се случва. Всеки мач е битка“, коментира Дийн Сондърс пред Boylesports.com.

Снимки: Gettyimages