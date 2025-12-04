Голяма победа за Груев и Лийдс, йоркшърци надиграха Челси

Лийдс сложи край на серия от четири поредни загуби по възможно най-добрия начин. Йоршърци изиграха отличен мач и победиха Челси с 3:1 на "Елънд Роуд". Българският национал Илия Груев влезе в игра в 67-ата минута и помогна на своя тим да стигне до успеха.

Яка Бийол откри резултата още в шестата минута, а Ао Танака удвои аванса на домакините малко преди почивката. Педро Нето върна лондончани в мача в 50-ата минута. Доминик Калвърт-Люин отбеляза третия гол в 72-ата минута след груба грешка в защитата на гостите. Този резултат отдалечи тима на Даниел Фарке на три точки от зоната на изпадащите.

Снимки: Imago