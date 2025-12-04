Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лийдс
  3. Голяма победа за Груев и Лийдс, йоркшърци надиграха Челси

Голяма победа за Груев и Лийдс, йоркшърци надиграха Челси

  • 4 дек 2025 | 00:16
  • 597
  • 5

Лийдс сложи край на серия от четири поредни загуби по възможно най-добрия начин. Йоршърци изиграха отличен мач и победиха Челси с 3:1 на "Елънд Роуд". Българският национал Илия Груев влезе в игра в 67-ата минута и помогна на своя тим да стигне до успеха.

Яка Бийол откри резултата още в шестата минута, а Ао Танака удвои аванса на домакините малко преди почивката. Педро Нето върна лондончани в мача в 50-ата минута. Доминик Калвърт-Люин отбеляза третия гол в 72-ата минута след груба грешка в защитата на гостите. Този резултат отдалечи тима на Даниел Фарке на три точки от зоната на изпадащите.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Извънземен Мбапе смълча “Катедралата“ и върна Реал Мадрид към победите

Извънземен Мбапе смълча “Катедралата“ и върна Реал Мадрид към победите

  • 3 дек 2025 | 21:53
  • 28175
  • 537
Третодивизионен тим шокира Станимир Стоилов и Гьозтепе за Купата на Турция

Третодивизионен тим шокира Станимир Стоилов и Гьозтепе за Купата на Турция

  • 3 дек 2025 | 19:05
  • 9586
  • 11
Наказание за Севиля заради поведението на феновете

Наказание за Севиля заради поведението на феновете

  • 3 дек 2025 | 19:00
  • 1175
  • 0
Филип Лам критикува липсата на постоянство на Германия

Филип Лам критикува липсата на постоянство на Германия

  • 3 дек 2025 | 18:47
  • 805
  • 2
Играч на Херта отмъкна противников "пищов" по време на мач за Купата на Германия

Играч на Херта отмъкна противников "пищов" по време на мач за Купата на Германия

  • 3 дек 2025 | 18:28
  • 1120
  • 0
Аталанта се развихри срещу 10 от Дженоа и си уреди сблъсък с Ювентус

Аталанта се развихри срещу 10 от Дженоа и си уреди сблъсък с Ювентус

  • 3 дек 2025 | 18:13
  • 1838
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

8 от 8! ЦСКА бие с дузпа в 95-ата минута, Кошмара отново герой

8 от 8! ЦСКА бие с дузпа в 95-ата минута, Кошмара отново герой

  • 3 дек 2025 | 19:57
  • 103319
  • 708
Първото равенство на Ливърпул за сезона не стопли "Анфийлд", Съндърланд остава пред шампионите

Първото равенство на Ливърпул за сезона не стопли "Анфийлд", Съндърланд остава пред шампионите

  • 4 дек 2025 | 00:12
  • 6751
  • 23
Арсенал си свърши работата срещу Брентфорд

Арсенал си свърши работата срещу Брентфорд

  • 3 дек 2025 | 23:25
  • 8415
  • 15
Извънземен Мбапе смълча “Катедралата“ и върна Реал Мадрид към победите

Извънземен Мбапе смълча “Катедралата“ и върна Реал Мадрид към победите

  • 3 дек 2025 | 21:53
  • 28175
  • 537
Янев: Гледаме само Годой, а не останалите 10 човека, които си скъсаха г**а от тичане

Янев: Гледаме само Годой, а не останалите 10 човека, които си скъсаха г**а от тичане

  • 3 дек 2025 | 20:26
  • 15206
  • 34
Късна драма под Аязмото! Черно море се завърна към победите след обрат срещу Берое

Късна драма под Аязмото! Черно море се завърна към победите след обрат срещу Берое

  • 3 дек 2025 | 17:28
  • 35841
  • 35