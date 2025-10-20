Мароко е световен шампион за младежи до 20 години!

Рано тази сутрин младежите на Мароко спечелиха Световното първенство до 20 години в Чили. Това стана факт, след като младите мароканци надвиха връстниците си от Аржентина във финалния мач с 2:0.
И двата гола африканците отбелязаха през първото полувреме, като те бяха дело на Ясир Забири, който има 20 гола за елитния португалски отбор Фамаликао.
Той имаше много добри изяви не само във финалния мач, но и по време на целия форум, в чието течение отбеляза общо 5 попадения. Играчът се разписа още в първите два мача от груповата фаза срещу Испания (2:0) и Бразилия (2:1), както и на 1/8-финала срещу Южна Корея (2:1). Освен това Забири игра във всички шест мача от форума, като не бе титуляр единствено при загубата от Мексико с 0:1 в последния двубой от груповата фаза. В срещата от 1/4-финалите срещу САЩ бе сменен в средата на второто полувреме, а единственият двубой, в който остана до последния съдийски сигнал, бе 1/2-финалът срещу Франция. В този мач младият мароканец изпусна дузпа в редовното време, но след това двубоят не излъчи победител в рамките на 120 минути и Забири реализира една от общо петте дузпи на своя тим.
Така изглежда, че Мароко има едно много силно поколение, което се очертава в близко време да направи плавна подмяна с четвъртите в света от Мондиал 2022 в Катар.