Саудитската лига е готова да финансира трансфер на Салах

Саудитската професионална лига ще финансира евентуален трансфер на Мохамед Салах, в случай че звездата на Ливърпул реши да напусне клуба. Интересът от тази богата част на света към египтянинът датира от доста време, като още през 2023 година Ливърпул отказа 150 милиона паунда от Ал-Итихад. През миналото лято също от Саудитската лига направиха опит да изкушат с оферти Салах, който все още бе в последната година от предишния си договор с мърсисайдци.

33-годишният Салах преподписа през април за нови две години, но от началото на сезона формата му спадна значително и Арне Слот го извади от титулярния състава за последните два мача.

Това развитие отново е дало надежда на водещите фигури в саудитския футбол, че в първенството може да заиграе още една суперзвезда, имаща по принцип огромна популярност и престиж в арабския свят. Такъв трансфер би се равнявал по значимост с привличането на Кристиано Роналдо, така че професионалната лига е готова да го финансира, независимо в кой отбор конкретно ще премине египтянинът.

Вчера се появи слух, че Галатасарай също има интерес към Салах, като турският гранд бил готов да изкуши крилото със заплата в размер на 20-22 милиона долара.

