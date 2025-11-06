Салах ще преговаря с Египет за това кога да се присъедини към националния отбор

Звездата на Ливърпул Мохамед Салах ще проведе разговор със селекционера на Египет Хосам Хасан следващата седмица. На нея се очаква двамата да се разберат кога нападателят ще се присъедини към лагера на националния отбор.

Египет ще има тренировъчен лагер от 8 декември и контрола срещу Нигерия в Кайро. Тимът ще се подготвя за Купата на африканските нации, който ще се проведе в Мароко и стартира на 21 декември. Според запознати Салах предпочита да остане в Ливърпул по време на лагера и да се присъдени към съотборниците си от Египет на по-късен етап.

🚨 Mohamed Salah is scheduled to meet with Egypt national team coach Hossam Hassan next week for crucial talks aimed at avoiding a new dispute between the club and the national team ahead of the Africa Cup of Nations.



—@LewisSteele_ pic.twitter.com/GjOlw7iDAK — Salah Updates (@SalahUpdates) November 6, 2025

Преди две години Салах бе в подобна ситуация. Ливърпул поиска от Египет той да пропусне подготовката на "фараоните" за турнира. Решението ядоса доста хора в родината на играча, но от местната федерация се съобразиха с желанието на английския клуб. В последствие Салах получи контузия по време на Купата на африканските нации, което се отрази на представянето на Египет на турнира и на това на Ливърпул през пролетта.

Ако Салах се присъедини към националния отбор след мача срещу Брайтън, който е на 13 декември, той може да пропусне следващите осем двубоя на мърсисайдци. Те включват срещи с Тотнъм, Уулвърхамптън, Лийдс, Фулъм, Арсенал и Бърнли, гостуване на Марсилия в Шампионската лига и мач от третия кръг на ФА Къп.