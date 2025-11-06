Популярни
  • 6 ное 2025 | 19:24
Салах ще преговаря с Египет за това кога да се присъедини към националния отбор

Звездата на Ливърпул Мохамед Салах ще проведе разговор със селекционера на Египет Хосам Хасан следващата седмица. На нея се очаква двамата да се разберат кога нападателят ще се присъедини към лагера на националния отбор.

Египет ще има тренировъчен лагер от 8 декември и контрола срещу Нигерия в Кайро. Тимът ще се подготвя за Купата на африканските нации, който ще се проведе в Мароко и стартира на 21 декември. Според запознати Салах предпочита да остане в Ливърпул по време на лагера и да се присъдени към съотборниците си от Египет на по-късен етап.

Преди две години Салах бе в подобна ситуация. Ливърпул поиска от Египет той да пропусне подготовката на "фараоните" за турнира. Решението ядоса доста хора в родината на играча, но от местната федерация се съобразиха с желанието на английския клуб. В последствие Салах получи контузия по време на Купата на африканските нации, което се отрази на представянето на Египет на турнира и на това на Ливърпул през пролетта.

Ако Салах се присъедини към националния отбор след мача срещу Брайтън, който е на 13 декември, той може да пропусне следващите осем двубоя на мърсисайдци. Те включват срещи с Тотнъм, Уулвърхамптън, Лийдс, Фулъм, Арсенал и Бърнли, гостуване на Марсилия в Шампионската лига и мач от третия кръг на ФА Къп.

