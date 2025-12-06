Челси ще се опита да се надигне след провала срещу Лийдс

Борнемут и Челси ще се изправят един срещу друг в мач от 15-ия кръг на Премиър лийг. Срещата на "Виталити" ще започне в 17:00 часа и ще бъде ръководен от Майкъл Оливър. Двата тима имат различни цели, но общото е, че не постигнаха добри резултати в последните си двубои.

Борнемут се намира на 14-то място с 19 точки и отрицателна голова разлика - 21:34. "Черешките" са един от отборите с най-слаба защита в Премиър лийг и няма да им е лесно да спрат силната офанзивна линия на Челси.



Лондончани затварят топ 4, като изостават на 9 точки от върха. Отборът на Енцо Мареска е вкарал 25 гола до момента, като по този показател отстъпва само на лидерите Манчестър Сити и Арсенал.

Борнемут преминава през труден период, като не е постигал победа в последните си пет мача. Отборът записа четири загуби и едно равенство, като последната му среща завърши с поражение от Евертън (0:1). Преди това "черешките" загубиха от Съндърланд (2:3), завърши наравно с Уест Хам (2:2) и претърпя тежки загуби от Астън Вила (0:4) и Манчестър Сити (1:3).



Челси също не е в най-добрата си форма, като загуби последния си мач срещу Лийдс (1:3). Преди това "сините" записаха равенство с Арсенал (1:1), но имат и две победи в Премиър лийг срещу Бърнли (2:0) и Уулвърхамптън (3:0) на 8 ноември, както и впечатляваща победа с 3:0 над Барселона в Шампионската лига.

Звездата на Борнемут Антоан Семеньо се очаква да бъде ключов играч в предстоящия мач. Нападателят е основна фигура в атаката на "черешките" и ще търси начин да пробие защитата на Челси.



За гостите от Лондон Педро Нето е в отлична форма и Мареска ще разчита на него да създаде проблеми на защитата на домакините със своята скорост и техника. Коул Палмър също вече е на линия и ще гради играта на тима от "Стамфорд Бридж".

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 14 януари 2025 г. в мач от Премиър лийг, който завърши с равенство 2:2 на "Стамфорд Бридж". Преди това, на 14 септември 2024 г., Челси победи Борнемут с 1:0 като гост на "Виталити".



В последните пет срещи между двата отбора Челси има предимство с две победи, две равенства и нито една загуба.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages