  Пилотите във Формула 1 се събраха на традиционната си вечеря преди финала на сезона

Пилотите във Формула 1 се събраха на традиционната си вечеря преди финала на сезона

  • 5 дек 2025 | 08:58
  • 168
  • 0

Превърналата се в традиционна вечеря на пилотите във Формула 1 преди финалния кръг за сезона се проведе и във вчерашния ден, като тя беше уважена от 17 от състезателите.

Тримата, които отсъстваха, бяха Нико Хюлкенберг и съотборниците в Астън Мартин Фернандо Алонсо и Ланс Строл. Не е ясно защо всеки един от тях избра да не се включи във вечерята, на която те са присъствали в миналото.

Все още не е ясно и дали пилотите са си разделили сметката, или тя е била платена от само един от тях. В миналото неколкократно се е случвало Люис Хамилтън да покрива цялата сметка за тази вечеря.

