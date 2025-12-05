Популярни
Илиян Станчев: Трудно е в Силистра, но не се плашим

  • 5 дек 2025 | 08:31
  • 198
  • 0

Утре, Черноломец (Попово) играе с Доростол в Силистра. Срещата е от 17-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Загубихме последния си двубой и веднага трябва да реагираме. Предстои ни да играем на негостоприемен терен. Съперникът разчита на домакинските си мачове за да трупа точков актив. Не сме забравили, че преди година ни победи на нашия стадион. Това не ни притеснява. Подхождаме максимално сериозно към всеки двубой. Свикнали сме да играем под напрежение. Знаем, че ако се представим според възможностите си, имаме реални шансове за успех. Това е и нашата цел в Силистра“, коментира пред Sportal.bg Илиян Станчев, спортен директор на Черноломец.

