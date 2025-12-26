Спърс спечелиха дербито на върха на Запад

Де’Арън Фокс беше най-резултатен в срещата Оклахома – Сан Антонио, вкарвайки 29 точки за гостите, които спечелиха дербито на върха в Западната конференция със 117:102. Първите два отбора си дадоха среща в първия ден на Коледа, но Оклахома – които водят на Запад с 26/5, претърпяха втора поредна загуба.

И докато тази среща противопостави първите два състава на Запад, то истинското шоу беше оставено за накрая. Денвър се наложи над Минесота със 142:138 след продължение, като Никола Йокич не само вкара шокиращите 56 точки, но и завърши с трипъл-дабъл, оформен доста преди последния съдийски сигнал на редовното време.

„Шпорите“ от Сан Антонио записаха осма поредна победа, без да се брои поражението от Ню Йорк за Купата на НБА на 16-и декември, и с 23 победи от 30 мача се доближи още до върха. Също така те удължиха серията си от победи на осем, което е най-дългата им поредица от сезон 2018/19 насам. А също така могат и да се гордеят, че три от петте поражения на Оклахома Сити са именно от тях.

Младата звезда на Сан Антонио Виктор Уенбаняма, който пропусна около месец от сезона заради разтежение на прасеца, влезе от пейката днес в шести пореден мач и игра около 26 минути съвкупно време. Той завърши срещата с 19 точки и 11 борби.

Шей Гилджъс-Александър беше най-резултатен за Оклахома Сити, вкарвайки 28 точки в мача, но успя да вкара едва седем пъти от 19 стрелби от терена, в това число и една тройка.

Айзея Хартенстейн добави 13 точки и 12 борби, като нито един друг баскетболист на Тъндър не премина днес границата от 12 точки лично постижение.

Снимки: Gettyimages