Планове за супер-сблъсък в Япония: Наоя Иноуе срещу Джунто Накатани през май

Двама от най-добрите боксьори в света, Наоя Иноуе и Джунто Накатани, ще получат арената, която заслужават за своя сблъсък за челното място в ранглистите „pound-for-pound“.

Един от най-големите мачове в боксовия календар вече има дата и място. Според информация на журналиста Джейк Донован, двубоят между безспорния шампион в категория суперпетел Наоя Иноуе и бившия шампион в три дивизии Джунто Накатани „е планиран да се проведе на 2 май в прочутия Токио Доум“.

Това ще бъде втора поява за Иноуе (32-0, 27 KO) на емблематичната арена, след като през май 2024 г. той посрещна Луис Нери обратно в Страната на изгряващото слънце с брутален нокаут. Само през 2025 г. „Чудовището“ се би четири пъти, като нокаутира Йе Джун Ким и Рамон Карденас, преди да стигне до победи по точки срещу Муроджон Ахмадалиев и Давид Пикасо. След последния си мач той заяви, че натовареният график му се отразява, така че не е изненадващо, че си дава повече време за възстановяване.

Почивката със сигурност ще бъде добре дошла и за Накатани (32-0, 24 KO). Той прегази непобедените дотогава Давид Куеляр и Рьосуке Нишида в първите си битки за 2025 г., преди да се измъкне на косъм от победата срещу неуморния Себастиан Ернандес в Рияд. В този мач той се бори със сериозен оток на окото, но явно е избегнал значителна контузия.

Това не е просто сблъсък между двама от най-големите таланти в бокса, а битка между елитни нокаутьори, чиито стилове се противопоставят на слабите страни на другия. Освен ако не се появи нещо наистина специално, този двубой има огромен шанс да се превърне в боксовото събитие на 2026 г., което не е за изпускане.