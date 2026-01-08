Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

OЧАКВАЙТЕ В 15:00: Владо Николов гост в "Block Out"
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Планове за супер-сблъсък в Япония: Наоя Иноуе срещу Джунто Накатани през май

Планове за супер-сблъсък в Япония: Наоя Иноуе срещу Джунто Накатани през май

  • 8 яну 2026 | 13:25
  • 175
  • 0
Планове за супер-сблъсък в Япония: Наоя Иноуе срещу Джунто Накатани през май

Двама от най-добрите боксьори в света, Наоя Иноуе и Джунто Накатани, ще получат арената, която заслужават за своя сблъсък за челното място в ранглистите „pound-for-pound“.

Един от най-големите мачове в боксовия календар вече има дата и място. Според информация на журналиста Джейк Донован, двубоят между безспорния шампион в категория суперпетел Наоя Иноуе и бившия шампион в три дивизии Джунто Накатани „е планиран да се проведе на 2 май в прочутия Токио Доум“.

Това ще бъде втора поява за Иноуе (32-0, 27 KO) на емблематичната арена, след като през май 2024 г. той посрещна Луис Нери обратно в Страната на изгряващото слънце с брутален нокаут. Само през 2025 г. „Чудовището“ се би четири пъти, като нокаутира Йе Джун Ким и Рамон Карденас, преди да стигне до победи по точки срещу Муроджон Ахмадалиев и Давид Пикасо. След последния си мач той заяви, че натовареният график му се отразява, така че не е изненадващо, че си дава повече време за възстановяване.

Почивката със сигурност ще бъде добре дошла и за Накатани (32-0, 24 KO). Той прегази непобедените дотогава Давид Куеляр и Рьосуке Нишида в първите си битки за 2025 г., преди да се измъкне на косъм от победата срещу неуморния Себастиан Ернандес в Рияд. В този мач той се бори със сериозен оток на окото, но явно е избегнал значителна контузия.

Това не е просто сблъсък между двама от най-големите таланти в бокса, а битка между елитни нокаутьори, чиито стилове се противопоставят на слабите страни на другия. Освен ако не се появи нещо наистина специално, този двубой има огромен шанс да се превърне в боксовото събитие на 2026 г., което не е за изпускане.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Дмитрий Бивол планира завръщане на пролет срещу германец

Дмитрий Бивол планира завръщане на пролет срещу германец

  • 8 яну 2026 | 13:30
  • 244
  • 0
Националите по карате на лагер от 29 януари

Националите по карате на лагер от 29 януари

  • 7 яну 2026 | 19:13
  • 563
  • 0
Дейна Уайт прави първата си боксова галавечер на 23 януари

Дейна Уайт прави първата си боксова галавечер на 23 януари

  • 7 яну 2026 | 18:38
  • 1538
  • 0
Кога най-после истината ще застигне Тайсън Фюри

Кога най-после истината ще застигне Тайсън Фюри

  • 7 яну 2026 | 14:50
  • 13437
  • 4
Братан Ценов празнува рожден ден днес

Братан Ценов празнува рожден ден днес

  • 7 яну 2026 | 08:59
  • 1712
  • 0
Усик иска още две или три срещи преди да се пенсионира

Усик иска още две или три срещи преди да се пенсионира

  • 5 яну 2026 | 17:30
  • 1788
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

  • 8 яну 2026 | 14:14
  • 5954
  • 11
Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

  • 8 яну 2026 | 12:27
  • 21101
  • 105
Владо Николов е гост в Block Out

Владо Николов е гост в Block Out

  • 8 яну 2026 | 13:13
  • 3389
  • 2
ЦСКА и Лудогорец набелязаха един и същи централен нападател

ЦСКА и Лудогорец набелязаха един и същи централен нападател

  • 8 яну 2026 | 11:32
  • 14674
  • 17
Спартак (Варна) изчисти задълженията си и съвсем скоро ще може да привлича нови играчи

Спартак (Варна) изчисти задълженията си и съвсем скоро ще може да привлича нови играчи

  • 8 яну 2026 | 12:37
  • 3052
  • 3
Може ли Ливърпул отново да препъне устремения към титлата Арсенал?

Може ли Ливърпул отново да препъне устремения към титлата Арсенал?

  • 8 яну 2026 | 07:40
  • 6869
  • 8