Топ 5 спасявания от изминалия кръг в Елитните групи

През изминалия кръг от Елитните групи станахме свидетели на много добри и важни спасявания. Ето и кои от тях попаднаха в топ 5 класацията на „Лигата на талантите“.

На пето място остана спасяването на Денис Спасов от Локомотив (София). Въпреки неговите усилия „железничарите“ загубиха гостуването си срещу Септември с 0:3 в двубой от Елитната група до 18 години.

На четвърта позиция се нареди Николай Кръстев от Национал U17. Столичани завършиха при равен резултат 0:0 в домакинството си на Арда.

„Лигата на талантите“ с обзор на 14-я кръг в Елитната група до 17 години – първа загуба за Лудогорец, убедителни успехи за Левски и Септември

Почетното трето място зае намесата на Александър Янкулов от Левски U16. Стражът на „сините“ се намеси добре при изстрел от далечна дистанция с което помогна на неговия тим да достигне и до победата в гостуването на ФК Пловдив 2015 спечелено с 4:1.

В подножието на върха остана Георги Гайдарджиев от ЦСКА 1948 U17. Неговият тим завърши наравно 1:1 в домакинството си срещу ЦСКА.

Най-добро спасяване на кръга спечели Лука Маркес от ЦСКА 1948 U15. Вратарят успя да спаси дузпа в двубоя срещу Ботев (Пловдив), но въпреки неговите усилия „червените“ загубиха гостуването си с 0:1.