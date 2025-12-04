Ръсел: Няма да е честно, ако Макларън поиска от Оскар да помогне на Ландо

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел коментира трибоя за титлата във Формула 1 през 2025 година, който ще се реши в Гран При на Абу Даби този уикенд.

Британецът обърна специално внимание на динамиката между съотборниците в Макларън Ландо Норис и Оскар Пиастри. Двамата имат шанс за титлата, а предимството е на страната на Норис, който е начело в класирането с 408 точки, докато Пиастри е трети с 392. Между двамата с 396 е преследващият своята пета поредна титла Макс Верстапен.

All eyes on our top three 👀



Season finale loading 🟩 🟩 🟩 🟩 ⬜️#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/Ffs4L0tsVg — Formula 1 (@F1) December 4, 2025

Ръсел коментира потенциалния сценарий, в който Норис ще се нуждае от помощта на Пиастри, за да стане световен шампион. Според пилота на Мерцедес обаче няма да бъде честно спрямо Пиастри, който също има шанс за титлата, ако той бъде помолен да се отмести от пътя на своя съекипник.

Ето всички варианти за изхода от трибоя за титлата във Формула 1

„Мисля, че, ако беше друг сезон, да речем с Макс и Чеко (Перес) в Ред Бул или Михаел (Шумахер) и Рубенс (Барикело) във Ферари, където има явен пилот №1, тогава би било приемливо този, който няма шанс за титлата да пропусне своя съотборник. Смятам, че всеки един пилот би го направил.



„Но за мен, аз не мисля, че би било честно спрямо Оскар. Смятам, че и на двамата трябва да им бъде даден шанс. И ако те загубят заради това, тогава ще трябва да признаят, че другия е свършил по-добра работа и това е част от спорта, така трябва да бъде.



„Но през последните години Макларън бяха много силни тук. Ако не се лъжа, миналата година те взеха полпозишъна и победата. За нас обаче това не беше най-удобната писта. Но, ако ние се намесим в борбата за победата, проблемът няма да е наш. Ние ще гоним възможно най-добрия резултат за нас. Няма да рискувам повече или по-малко от всяко друго състезание. Това е едно от 24 състезания. Да, това е последният старт за сезона, но аз го третирам като всеки друг“, заяви Ръсел пред медиите на „Яс Марина“.

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1