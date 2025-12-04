Таунс и Брънсън изведоха Никс до победа над Хорнетс със

Ню Йорк Никс записа успех със 119:104 срещу Шарлът Хорнетс в мач от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

Карл-Антъни Таунс поведе нюйоркчани с дабъл-дабъл с 35 точки и 18 борби, а Джейлън Брънсън помогна с 26 точки. Микал Бриджис завърши с 16 точки, а Джош Харт и Майлс МакБрайд бяха с по 15.

Karl-Anthony Towns kicks things off with a thunderous jam 😤pic.twitter.com/1i8I3D3xhN — Knicks Nation (@KnicksNationCP) December 4, 2025

Към 15-те си точки Харт добави 8 асистенции и 8 овладени топки. Това е 14-и успех от началото на сезона за Никс и 11-и у дома, като тимът е допуснал 7 поражения, 6 от които като гост.

JALEN BRUNSON AT THE BUZZER 🚨 pic.twitter.com/nc3NDUQ6lA — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) December 4, 2025

ЛаМело Бол блесна с 34 точки за Шарлът и остана близо до трипъл-дабъл с 9 асистенции и 8 борби. Той обаче не получи достатъчно помощ от съотборниците си и Хорнетс изоставаха през целия мач, въпреки доброто представяне на 24-годишния гард.

Джеймс Хардън беше ключов за успеха на Лос Анджелис Клипърс над Атланта Хоукс като гост със 115:92. „Брадата“ отбеляза 27 точки и направи 9 асистенции, с което прекрати серията от пет загуби, в която се намираше отборът му. Кауай Ленърд добави 21 точки за Клипърс, а Коби Сандърс влезе със 17 от пейката.

За „Ястребите“ Никейл Алекзандър-Уокър беше най-резултатен с 21 точки, а Дайсън Даниелс добави 15. Отборът от щата Джорджия не спечели нито една от отделните части на срещата и вече е с негативен баланс като домакин - 4 победи и 5 поражения.