Бъкс загубиха Адетокунбо поради контузия в началото на мача, но се справиха с Пистънс

Милуоки Бъкс нанесе пета загуба на Детройт Пистънс със 113:109 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА).

Звездата на „Елените“ Янис Адетокунбо игра едва три минути, след което напусна паркета с контузия на прасеца. Без него тимът от Уисконсин беше поведен от Кевин Портър-младши с 26 точки и Райън Ролинс с 22, които донесоха победата. Ей Джей Грийн добави 19 точки, а Джерико Симс влезе от пейката с дабъл-дабъл с 15 точки и 14 борби.

Kevin Porter Jr SKIES in for the finish 🔥pic.twitter.com/CiAdplIPF1 — Bucks Nation (@BucksNationCP) December 4, 2025

За „Буталата“ ветеранът Тобаяс Харис беше най-резултатен с 20 точки, а Кейд Кънингам записа 17 точки, 7 асистенции и 7 борби.