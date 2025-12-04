Иван Алипиев най-резултатен при загуба на Местре в Италия

Българският национал Иван Алипиев беше най-резултатен при загуба на клубния си отбор Местре със 72:83 при гостуването на Бриндизи в двубой от 14-ия кръг на италианската баскетболна втора дивизия при мъжете.

Алипиев завърши с 23 точки, 2 борби и 1 асистенция за 33 минути на терена, а тимът на Местре продължава в Серия А2 с актив от 6 победи и 8 поражения.

Българинът и съотборниците му изоставаха само с 3 точки - 57:60 преди заключителните 10 минути срещу Бриндизи, но домакините не допуснаха съперникът да се доближи повече.

Сега за Местре предстои гостуване на Урания Милано на 6 декември.