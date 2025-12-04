Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Хардън и Ленърд шокирани от раздялата на ЛА Клипърс с Крис Пол

Хардън и Ленърд шокирани от раздялата на ЛА Клипърс с Крис Пол

  • 4 дек 2025 | 12:19
  • 203
  • 1
Хардън и Ленърд шокирани от раздялата на ЛА Клипърс с Крис Пол

Звездите на Лос Анджелис Клипърс Джеймс Хардън и Кауай Ленард са шокирани от премахването на Крис Пол от отбора едва месец и половина след началото на редовния сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА), съобщи ESPN.

Тимът на ЛА Клипърс обяви раздялата си с Пол след тричасов среднощен разговор между президента Лорънс Франк и 40-годишния гард по време на гостуването в Атланта за мача срещу Хоукс.

Хардън и Ленард са били изключително изненадани от новините, след като са ги прочели в телефоните си.

„Аз съм също толкова объркан и шокиран, колкото всички останали. Със сигурност ме изненада. Не само Крис, имаме много проблеми в отбора. Но те не зависят от мен. Трябва да се фокусирам върху това, което мога да контролирам. Предполагам, че управлението е почувствало, че това е най-доброто решение за организацията“, каза Хардън в интервю след победата на Клипърс срещу Атланта Хоукс.

„За мен беше шокиращо. Предполагам, че са имали разговор и управлението е взело решение“, заяви Ленард.

Според източници на ESPN Крис Пол е бил в конфликт със старши треньора на Клипърс - Тайрън Лу, от няколко седмици, което е довело до премахването на ветерана от състава. Пол и неговия лидерски стил са се сблъскали с Лу и Клипърс, като 12-кратният участник в „Мача на звездите“ е търсил отговорност в управлението, треньорите и играчите за скорошните загуби.

„Не мисля, че това помагаше на отбора. Имам предвид, не мисля, че причината за това балансът ни да е 5-16 е заради играта на Крис Пол. Просто мисля, че не бяхме това, което той търсеше. Дали искам той да си тръгва така? Не, имам много уважение към него. Той ми е дългогодишен приятел и не искам велик играч да приключва кариерата си така. Сигурен съм, че ще намери нещо, защото е страхотен играч. Но не исках да приключва така“, каза Лу в интервю пред медиите.

„Не взимам страна в този спор. Просто не ми харесва. Не се получи така, както искахме. Разбрахме, че не пасва на тима. Решението беше на организацията, те направиха своя избор и ние ще направим каквото се изисква от нас занапред“, добави още специалистът.

Лос Анджелис Клипърс е на 13-ото място в Западната конференция, на 3 победи под линията за „плей ин“ турнира, с който може да се бори за участие в плейофите.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Нов сериозен балкански тест за Везенков и Олимпиакос

Нов сериозен балкански тест за Везенков и Олимпиакос

  • 4 дек 2025 | 07:15
  • 3260
  • 0
Отново е време за шоу от Евролигата в "Арена Ботевград"

Отново е време за шоу от Евролигата в "Арена Ботевград"

  • 4 дек 2025 | 07:00
  • 2112
  • 0
Шок в НБА: Янис пред раздяла с Милуоки!

Шок в НБА: Янис пред раздяла с Милуоки!

  • 4 дек 2025 | 06:01
  • 2495
  • 1
Интересни резултати в НБА тази нощ

Интересни резултати в НБА тази нощ

  • 4 дек 2025 | 05:50
  • 2859
  • 0
Рилски спортист се разправи с босненки като гост

Рилски спортист се разправи с босненки като гост

  • 3 дек 2025 | 21:22
  • 637
  • 1
Победната серия на Локомотив Пловдив продължава

Победната серия на Локомотив Пловдив продължава

  • 3 дек 2025 | 21:03
  • 8194
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Добруджа и Лудогорец, "орлите" без ключови играчи

11-те на Добруджа и Лудогорец, "орлите" без ключови играчи

  • 4 дек 2025 | 12:12
  • 2021
  • 6
Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

  • 4 дек 2025 | 10:24
  • 5389
  • 25
Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

  • 4 дек 2025 | 11:21
  • 11086
  • 12
Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

  • 4 дек 2025 | 05:35
  • 12779
  • 83
ЦСКА гони рекорд от 2017 година

ЦСКА гони рекорд от 2017 година

  • 4 дек 2025 | 09:20
  • 9898
  • 11
Отново е време за шоу от Евролигата в "Арена Ботевград"

Отново е време за шоу от Евролигата в "Арена Ботевград"

  • 4 дек 2025 | 07:00
  • 2112
  • 0