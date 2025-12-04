Популярни
  2. Волейбол
  3. Денис Карягин заби 32 точки, Руси Желев добави 12 точки, Мачерата победи Сиена

Денис Карягин заби 32 точки, Руси Желев добави 12 точки, Мачерата победи Сиена

  • 4 дек 2025 | 11:10
  • 139
  • 0
Денис Карягин заби 32 точки, Руси Желев добави 12 точки, Мачерата победи Сиена

Националите Руси Желев и Денис Карягин записаха четвърта загуба в италианската Серия А2 с тима си Банка Мачерата Физиомед. Воденият от Романо Джанини отбор надигра като домакин Ема Вилас Кодиеко Лупи (Сиена) с 3:2 (28:26, 19:25, 25:22, 22:25, 15:13) в мач от 8-ия кръг.

Денис Карягин се отчете с 32 точки (3 блока, 52% ефективност в атака, 23% перфектно и 64% позитивно посрещане - +21) и бе над всички, като бе отличен за MVP.

Руси Желев завърши с 12 точки (1 ас, 42% ефективности в атака, 22% перфектно и 48% позитивно посрещане - +2).

За Сиена бившият италиански национал Габриеле Нели завърши с 20 точки (1 ас, 1 блока, 51% ефективност в атака - +2), с 16 точки завърши Фелипе Бенавидес.

Мачерата е на 9-ата позиция в временното класиране с 10 точки (4 победи, 4 загуби). Сиена е на седма позиция с 13 точки (4 победи, 4 загуби).

В следващия кръг Мачерата среща Джойела Призма (Таранто), на 7 декември (неделя).

