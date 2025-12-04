Гаут Гаут получи огромно признание, което подмина дори Болт и Лайлс

Австралийската тийн сензация Гаут Гаут се нареди сред елитна група след голямо признание, което е убягнало на легендарни фигури като Юсейн Болт и Ноа Лайлс. Докато спринтьорските гиганти Ноа Лайлс и Кишейн Томпсън приковаваха заглавията миналата година, един тийнейджърски феномен създаваше вълнение на другия край на света.

Само на 16 години австралиецът Гаут подобри 56-годишен национален рекорд с 20.04 секунди на 200 метра по време на австралийския шампионат за всички училища, с което привлече вниманието на атлетическия свят.

Сега, на 17, Гаут постигна нещо, което дори Юсейн Болт и Ноа Лайлс не са успели на неговата възраст: място в престижната класация на Forbes "30 под 30“.

За сравнение, Болт е на 26 години, когато попада в списъка през 2012 г., а Лайлс е на 25, когато получава тази чест през 2023 г. Включването на Гаут като тийнейджър подчертава неговия метеоритен възход в спорта.

Представянията на младия австралиец на пистата са също толкова впечатляващи. На последното Световно първенство по лека атлетика той за малко не успя да се класира за финала на 200 метра, като записа 20.36 секунди и завърши четвърти в своя полуфинал.

По-рано тази година той също така записа неофициално, ръчно измерено време от 9.94 секунди на 100 метра на училищно състезание в Куинсланд – резултат, забележително близък до златните 9.89 секунди на Лайлс от Световното първенство.

Бързият прогрес на Гаут не остана незабелязан от елита на спорта. Самият Лайлс призна огромния потенциал на младия спринтьор, като сподели, че Гаут е по-напред от него на същата възраст.

"Той е по-талантлив на 17, отколкото бях аз“, заяви Лайлс, отбелязвайки, че собствените му времена на тази възраст са били 10.14 секунди на 100 метра и 20.18 секунди на 200 метра. "Гаут е невероятно дете. Има страхотен ум и страхотен екип около себе си.“

Лайлс също така даде представа за предизвикателствата, пред които Гаут ще се изправи при преминаването си към професионалната верига. "Нещото, което винаги търся, когато гледам по-млади таланти, е: "Хей, ще можеш ли просто да влезеш във форма с тренировки?“. Защото, когато си в гимназията, можеш да се състезаваш постоянно... Но като професионалист трябва да дойдеш вече подготвен.“

Юсейн Болт, който също е вкусвал успеха като шампион при юношите, повтори думите на Лайлс, хвалейки таланта на Гаут, но и предупреждавайки за трудния скок от юношеските към състезанията при мъжете.

"Винаги е по-лесно, когато си по-млад... но преходът от юноши към мъже винаги е по-труден“, обясни Болт. "Всичко зависи от това дали ще намериш правилния треньор, правилните хора около теб, дали си достатъчно фокусиран. Има много фактори, които ще определят дали ще стане велик.“

След като приключи юношеската си кариера с личен рекорд от 46.14 секунди на 400 метра на шампионата по лека атлетика GPS в Бризбън, Гаут насочва поглед към международните състезания при мъжете. "Това е мястото, където открих скоростта си“, размишлява той. "Определено е тъжно, но съм и много благодарен.“

Въпреки че първоначално се очакваше да се състезава на Световното първенство по лека атлетика за юноши догодина, екипът на Гаут е пренасочил фокуса към предстоящите Игри на Британската общност в Глазгоу. Неговият мениджър Джеймс Темпълтън потвърди плана, заявявайки: "Планираме Гаут да бъде на разположение за участие в събитие в Глазгоу, преди да отиде на Световното за юноши.“

Следвай ни:

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages