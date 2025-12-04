Ван Ес и Нилесен повеждат нидерландския отбор за Европейското по крос-кънтри

Сребърната медалистка на 10 000 метра от европейско първенство Диан ван Ес и двукратният европейски шампион на 1500 метра за младежи до 23 години Стефан Нилесен ще бъдат начело на нидерландския отбор от 18 атлети за Европейското първенство по крос-кънтри в Лагоа през 2025 г.

Ван Ес ще се състезава в отбора при жените. 26-годишната атлетка не е участвала в надпреварата от Дъблин 2021, където завършва на 43-то място в бягането за жени до 23 години. В същата категория тя се класира 11-та в Лисабон 2021.

Финалистът на 1500 метра от олимпийски игри Нилесен, който тази година в Берген защити европейската си титла до 23 години от Еспоо 2023, се завръща за последното си състезание като атлет в тази възрастова група.

Миналата година в Анталия 2024 той допринесе за четвъртото място на Нидерландия в смесената щафета, след което се класира на 12-то място в състезанието при мъжете до 23 години.

Снимки: Gettyimages