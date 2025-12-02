Популярни
Херо: Ако можех, щях да сменя десетима футболисти

  • 2 дек 2025 | 20:03
  • 1379
  • 1

Наставникът на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров-Херо беше критичен към представянето на отбора си при днешното нулево равенство с Арда.

„На фона на играта съм доволен от резултата. Имахме ден по-малко за възстановяване. Някои дори не са водели подготовка. Очаквах това. Единственото хубаво е само точката. Няма как да съм доволен в такива мачове. Ако имах възможност, щях да направя десет смени. Притеснява ме липсата на скорост в нашия отбор. Няма как да направим преход. Адаптацията ми върви нормално. От трите мача, които изиграхме, това беше най-слабият мач. Беше очаквано за мен, тъй като имахме малко време за възстановяване. Търся баланс в защита, тъй като сме отборът, който получава най-много голове“.

