Арда 0:0 Ботев, Неделев се контузи на загрявката

Арда (Кърджали) и Ботев (Пловдив) играят при резултат 0:0 в мач от 19-ия кръг на efbet Лига. Двубоят е ръководен от главния съдия на срещата Драгомир Драганов. В деня преди срещата "канарчетата" възроптаха срещу назначаването на Драганов за главен арбитър.

Тодор Неделев трябваше да започне като титуляр за Ботев, но се контузи още на загрявката и така мястото му на терена беше заето от Самуел Калу.

Стартови състави:

АРДА: 1. Анатолий Господинов, 2. Густаво Каскардо, 11. Андре Шиняшики, 17. Патрик Луан, 18. Джелал Хюсеинов, 20. Серкан Юсеин, 21. Вячеслав Велев, 71. Ивелин Попов, 80. Лъчезар Котев, 93. Феликс Ебоа, 99. Бирсент Карагарен;

БОТЕВ: 29. Даниел Наумов, 6. Андрей Йорданов, 7. Никола Илиев, 8. Самуел Калу, 17. Николай Минков, 22. Енок Куатенг, 23. Армстронг Око-Флекс, 25. Емануел Оджо, 30. Франклин Маскоте, 42. Ивайло Видев, 87. Симеон Петров;