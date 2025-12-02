Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  3. Арда 0:0 Ботев, Неделев се контузи на загрявката

Арда 0:0 Ботев, Неделев се контузи на загрявката

  • 2 дек 2025 | 16:53
  • 4538
  • 4
Арда 0:0 Ботев, Неделев се контузи на загрявката

Арда (Кърджали) и Ботев (Пловдив) играят при резултат 0:0 в мач от 19-ия кръг на efbet Лига. Двубоят е ръководен от главния съдия на срещата Драгомир Драганов. В деня преди срещата "канарчетата" възроптаха срещу назначаването на Драганов за главен арбитър.

Тодор Неделев трябваше да започне като титуляр за Ботев, но се контузи още на загрявката и така мястото му на терена беше заето от Самуел Калу.

Стартови състави:

АРДА: 1. Анатолий Господинов, 2. Густаво Каскардо, 11. Андре Шиняшики, 17. Патрик Луан, 18. Джелал Хюсеинов, 20. Серкан Юсеин, 21. Вячеслав Велев, 71. Ивелин Попов, 80. Лъчезар Котев, 93. Феликс Ебоа, 99. Бирсент Карагарен;

БОТЕВ: 29. Даниел Наумов, 6. Андрей Йорданов, 7. Никола Илиев, 8. Самуел Калу, 17. Николай Минков, 22. Енок Куатенг, 23. Армстронг Око-Флекс, 25. Емануел Оджо, 30. Франклин Маскоте, 42. Ивайло Видев, 87. Симеон Петров;

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Веласкес дава пресконференция преди битката срещу Славия

Веласкес дава пресконференция преди битката срещу Славия

  • 2 дек 2025 | 13:26
  • 1001
  • 3
Феновете на Локо към Общината: Твърдението, че изпълнението по Договора е над 45% е обида за Пловдив, строежът е бавен и опасен

Феновете на Локо към Общината: Твърдението, че изпълнението по Договора е над 45% е обида за Пловдив, строежът е бавен и опасен

  • 2 дек 2025 | 13:22
  • 888
  • 2
Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

  • 2 дек 2025 | 11:18
  • 31421
  • 37
Левски с важна информация за билетите за най-старото столично дерби

Левски с важна информация за билетите за най-старото столично дерби

  • 2 дек 2025 | 11:14
  • 1598
  • 3
Ключов бранител на линия за Марек срещу дубъла на Лудогорец

Ключов бранител на линия за Марек срещу дубъла на Лудогорец

  • 2 дек 2025 | 10:50
  • 499
  • 1
В Испания загрижени за Любо Пенев

В Испания загрижени за Любо Пенев

  • 2 дек 2025 | 10:17
  • 9605
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

  • 2 дек 2025 | 17:22
  • 14409
  • 22
Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

  • 2 дек 2025 | 15:02
  • 12030
  • 7
ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

  • 2 дек 2025 | 14:18
  • 19117
  • 6
Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

  • 2 дек 2025 | 11:18
  • 31421
  • 37
Кръгът във Втора лига завърши с резултатни срещи

Кръгът във Втора лига завърши с резултатни срещи

  • 2 дек 2025 | 15:52
  • 31908
  • 15