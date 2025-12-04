Падуа, без Борис Начев, с 3-а поредна загуба в Италия

Отборът на Сонепар (Падуа), където играе националът Борис Начев, записа 3-а поредна и общо 6-а загуба в италианската Суперлига. Играчите на Джакопо Кутини паднаха като гости на Газ Сейлс Блуенерджи (Пиаченца) с 0:3 (21:25, 20:25, 18:25) в двубой от междинния 9-и кръг на шампионата, игран тази вечер в зала "Пала Банка".

Така Падуа остава на 9-о място във временното класиране с 3 победи, 6 загуби и 8 точки. В следващия 10-и кръг Начев и съотборниците му са домакини на Веро Волей (Монца), с Мартин Атанасов и Жасмин Величков в състава. Срещата е в понеделник (8 декември) от 18,30 часа българско време.

Борис Начев за пореден път остана резерва за своя тим и така не се появи в игра, като дори бе записан като второ либеро в групата за мача.

Единственият с двуцифров актив за Падуа беше Велико Машулович с 14 точки (3 аса и 52% ефективност в атака - +2).

За домакините от Пиаченца Алесандро Боволента (3 блока, 3 аса и 65% ефективност в атака - +9) и Хосе Мигел Гутиерес (3 блока, 1 ас, 69% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +10) реализираха 17 и 15 точки за победата.

Снимки: legavolley.it