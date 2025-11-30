Падуа, без Борис Начев, с нова загуба в Италия

Отборът на Сонепар (Падуа), където играе националът Борис Начев, допусна втора поредна и общо 5-а загуба в италианската Суперлига. Играчите на Джакопо Кутини се бориха, но отстъпиха у дома на силния тим на Рана (Верона) с 1:3 (24:26, 26:24, 22:25, 25:27) в среща от 8-ия кръг на шампионата, играна тази вечер в зала "Киоене Арена".

По този начин Падуа е на 9-о място във временното класиране с 3 победи, 5 загуби и 8 точки. В междинния 9-и кръг Начев и съотборниците му ще гостуват на Пиаченца. Двубоят е в сряда (3 декември) от 21,30 часа българско време.

Борис Начев за пореден път остана резерва за своя тим и така не се появи в игра.

Най-резултатен за Падуа стана Велико Машулович с 16 точки (3 блока, 1 ас и 39% ефективност в атака), а Давиде Гардини и Матиа Ориоли завършиха с по 14 точки.

За тима на Верона Нумори Кейта заби страхотните 28 точки (5 аса!, 62% ефективност в атака и 31% позитивно посрещане - +8), докато Дарлан Соуса добави още 15 точки (1 блок, 2 аса и 55% ефективност в атака - -3) за победата.

