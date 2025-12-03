Ще продължи ли да лъкатуши Ливърпул?

Ливърпул ще посрещне Съндърланд в мач от Премиър лийг днес от 22:15 часа на "Анфийлд". Главен съдия на срещата ще бъде Стюарт Атуел. Мърсисайдци ще преследват задължителен успех, с който да се изкачат в класирането, а техният съперник ще се опита да се възползва от колебливите изяви на "червените".

Преди началото на сезона малцина са очаквали, че след 13 кръга Съндърланд ще е пред Ливърпул в таблицата, но това е факт. "Черните котки" са шести с 22 точки, докато отборът на Арне Слот е на осма позиция с 21 точки.



Съндърланд демонстрира солидна защита с едва 13 инкасирани гола, докато Ливърпул е по-резултатен в нападение с 20 отбелязани попадения, но и по-уязвим в защита с 20 допуснати.

Ливърпул се представя, мелко казано, разочароващо, през сезона. В последните си пет мача тимът записа две победи и три загуби. През уикенда "червените" постигнаха важен успех като гост срещу Уест Хам с 2:0, но преди това претърпяха тежко поражение от ПСВ Айндховен с 1:4 в Шампионската лига. Отборът загуби и от Нотингам Форест с 0:3 и от Манчестър Сити със същия резултат, но пък надви Реал Мадрид с 1:0 в ШЛ.



Съндърланд показва по-стабилна форма с две победи, две равенства и само една загуба в най-скорошните си пет мача. "Черните котки" спечелиха срещу Борнемут с 3:2, загубиха от Фулъм с 0:1, завършиха наравно с Арсенал (2:2) и с Евертън (1:1), а преди това постигнаха впечатляваща победа над Челси с 2:1 на "Стамфорд Бридж".

Ливърпул ще трябва да се справя без четирима контузени играчи. Защитниците Конър Брадли, Джереми Фримпонг и Джовани Леони, както и полузащитникът Стефан Байчетич, няма да бъдат на разположение на Арне Слот. Очаква се Мохамед Салах да се завърне сред титулярите, а Коди Гакпо ще се постарае отново да се разпише.



Съндърланд също има проблеми с контузии, като защитниците Лео Хьелде и Денис Сиркин, както и полузащитникът Хабиб Диара, няма да могат да помогнат на отбора. Гранит Джака е лидерът на "черните котки" в средата на терена и на него ще се разчита да повде тима към положителен резултат.

Последният път, когато тези два отбора се срещнаха, беше на 2 януари 2017 година в мач от Премиър лийг, който завърши с равенство 2:2 на стадиона на Съндърланд. Преди това, на 26 ноември 2016 година, Ливърпул победи "черните котки" с 2:0 на "Анфийлд".



Съндърланд не е побеждавал Ливърпул от 2012 година, когато се наложи с 1:0 у дома.

Снимки: Gettyimages