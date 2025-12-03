Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  3. Рилски спортист се разправи с босненки като гост

Рилски спортист се разправи с босненки като гост

  • 3 дек 2025 | 21:22
  • 297
  • 0
Рилски спортист надигра босненския Орлови с 67:42 (12:20, 16:7, 14:7, 25:8) като гост в Баня Лука в шестия си мач от редовния сезон в Адриатическата лига за жени. Победата беше втора поредна за българския отбор, който продължава с актив 2-4, докато съставът на Орлови претърпя шесто поредно поражение.

Само след ден за Рилски спортист предстои гостуване на финалиста от миналия сезон Цинкарна в Словения, а на 17 декември самоковки ще посрещнат шампиона Будучност (Черна гора).

Другият български участник в Адриатическата лига Монтана 2003 също постигна успех днес като гост на хърватския Студио Загреб с 92:85 и ще гостува на тима на Орлови на 10 декември.

Баскетболистките на Рилски спортист изоставаха с 12:20 след 10 минути игра, но наваксаха пасива си към края на първото полувреме и след паузата контролираха двубоя. Домакините поведоха с 11 точки в хода на втората четвърт, но самоковки обърнаха до 28:27 в своя полза на почивката.

Подобно на втората част, Рилски спортист позволи на противника да отбележи само 7 точки и в третия период, откъсвайки се с 42:34 преди последната четвърт. Най-голяма разлика в полза на състава от Самоков достигна 27 точки.

Ивана Бонева се отличи с 14 точки и 3 борби за победата, а Виктория Иванова допринесе с 10 точки, 6 борби и 3 асистенции.

Най-резултатна за домакините беше Ивона Кракич, която отбеляза половината от точките за своя отбор, оформяйки „дабъл-дабъл“ от 21 точки и 10 борби.

В българското първенство Рилски спортист има насрочено домакинство срещу Монтана 2003 на 6 декември, а на 13-и тимът ще гостува на Берое в Стара Загора.

Снимка: rilskibasket.com

