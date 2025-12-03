Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Кристина Гунчева и Волунтари на осминафинали за Купата на CEV

Кристина Гунчева и Волунтари на осминафинали за Купата на CEV

  • 3 дек 2025 | 21:01
  • 172
  • 0
Кристина Гунчева и Волунтари на осминафинали за Купата на CEV

Българската разпределителка Кристина Гунчева и тимът на КСО Волунтари се класираха на осминафинали на втория по сила европейски турнир - Купата на CEV. Воденият от Джовани Капрара тим се наложи над КД Хайделберг Лас Палмас с 3:1 (26:24, 25:21, 22:25, 25:21) във втория 1/16-финал на надпреварата. 

В първия двубой Волунтари победи със същия резултат. 

Кристина Гунчева се появи на терена в последните два гейма и се отчете с 2 точки (1 ас). Най-резултатна бе Никол ван де Воосе с 18 точки (1 ас). За съперника Беатрис Новоа завърши с 14 точки. 

Следвай ни:

Още от Волейбол

Боян Йорданов и Арис с 5-а поредна победа в Гърция

Боян Йорданов и Арис с 5-а поредна победа в Гърция

  • 3 дек 2025 | 18:37
  • 383
  • 0
Купа България Висша лига при жените започва след броени дни

Купа България Висша лига при жените започва след броени дни

  • 3 дек 2025 | 14:50
  • 417
  • 0
Иван Генков: Няма да ни бъде лесно срещу Изгрев

Иван Генков: Няма да ни бъде лесно срещу Изгрев

  • 3 дек 2025 | 14:48
  • 405
  • 0
Елица Атанасийевич и Паниониос на 1/8-финал в Европа

Елица Атанасийевич и Паниониос на 1/8-финал в Европа

  • 3 дек 2025 | 14:46
  • 438
  • 0
Асен Методиев: В ЦСКА изграждаме шампиони – както на терена, така и в живота

Асен Методиев: В ЦСКА изграждаме шампиони – както на терена, така и в живота

  • 3 дек 2025 | 14:21
  • 821
  • 1
Ахметджан Ершимшек: Показахме, че можем да се противопоставим на всеки съперник

Ахметджан Ершимшек: Показахме, че можем да се противопоставим на всеки съперник

  • 3 дек 2025 | 09:09
  • 854
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

8 от 8! ЦСКА бие с дузпа в 95-ата минута, Кошмара отново герой

8 от 8! ЦСКА бие с дузпа в 95-ата минута, Кошмара отново герой

  • 3 дек 2025 | 19:57
  • 88028
  • 514
Атлетик Билбао 0:3 Реал Мадрид, втори страхотен гол на Мбапе

Атлетик Билбао 0:3 Реал Мадрид, втори страхотен гол на Мбапе

  • 3 дек 2025 | 20:49
  • 12075
  • 185
Янев: Гледаме само Годой, а не останалите 10 човека, които си скъсаха г**а от тичане

Янев: Гледаме само Годой, а не останалите 10 човека, които си скъсаха г**а от тичане

  • 3 дек 2025 | 20:26
  • 6342
  • 18
Съставите на Арсенал и Брентфорд, Сака и Езе са на пейката

Съставите на Арсенал и Брентфорд, Сака и Езе са на пейката

  • 3 дек 2025 | 20:39
  • 1517
  • 0
Късна драма под Аязмото! Черно море се завърна към победите след обрат срещу Берое

Късна драма под Аязмото! Черно море се завърна към победите след обрат срещу Берое

  • 3 дек 2025 | 17:28
  • 32965
  • 34
Официално: България ще е домакин на Европейското първенство за юноши до 19 години през 2028 г.

Официално: България ще е домакин на Европейското първенство за юноши до 19 години през 2028 г.

  • 3 дек 2025 | 18:33
  • 8358
  • 14