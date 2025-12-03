Кристина Гунчева и Волунтари на осминафинали за Купата на CEV

Българската разпределителка Кристина Гунчева и тимът на КСО Волунтари се класираха на осминафинали на втория по сила европейски турнир - Купата на CEV. Воденият от Джовани Капрара тим се наложи над КД Хайделберг Лас Палмас с 3:1 (26:24, 25:21, 22:25, 25:21) във втория 1/16-финал на надпреварата.

В първия двубой Волунтари победи със същия резултат.

Кристина Гунчева се появи на терена в последните два гейма и се отчете с 2 точки (1 ас). Най-резултатна бе Никол ван де Воосе с 18 точки (1 ас). За съперника Беатрис Новоа завърши с 14 точки.