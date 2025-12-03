И Майнц 05 се раздели с треньора си

Германският елитен Майнц 05 се раздели със старши треньора Бо Хенриксен след серия от 8 мача без победа, което ги остави на дъното в класирането на Бундеслигата.

"Бо Хенриксен вече не е старши треньор на Майнц 05. Ръководството на клуба и датският специалист се споразумяха да прекратят сътрудничеството си с незабавен ефект“, написаха от клуба в социалните мрежи. Треньорът на отбора до 23 години Бенямин Хофеман ще поеме ръководството на първия състав временно, докато не бъде назначен нов постоянен наставник, добавиха от Майнц 05.

Danke für Alles, Bo! ❤️🤍



Bo Henriksen ist nicht mehr Trainer des 1. FSV Mainz 05. Die sportliche Führung des Vereins und der dänische Fußballehrer haben sich am Mittwoch auf ein sofortiges Ende der Zusammenarbeit verständigt.



(1/2) pic.twitter.com/ys0LnCmjZT — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) December 3, 2025

"Майнц 05 е фантастичен клуб с много прекрасни хора и невероятни фенове. Постигнахме толкова много заедно и съм изключително благодарен за всички преживявания и времето, което споделихме. Благодаря ви за невероятната подкрепа! За съжаление, през този сезон не успяхме да играем толкова успешно, въпреки че се борихме до последния момент. За съжаление, това е футболът. От сърце пожелавам на клуба и отбора всичко най-добро и стискам палци за следващите мачове и успешен сезон", каза вече бившият треньор на отбора пред официалния сайт.

Хенриксен беше назначен през февруари 2024 година, когато клубът беше в зоната на изпадащите. Под негово ръководство отборът остана в Бундеслигата и дори се класира за Лигата на конференциите.

💬Bo Henriksen: "Mainz 05 ist ein toller Verein mit vielen tollen Menschen und tollen Fans. Wir haben gemeinsam sehr viel erreicht, ich bin total dankbar für die vielen Erlebnisse und die gemeinsame Zeit. Danke für die großartige Unterstützung!



[1/3] pic.twitter.com/KJREsjUSsb — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) December 3, 2025

В момента обаче Майнц 05 е последен в Бундеслигата със само с една победа в 12 мача. В Лигата на конференциите клубът се справя по-добре и записа три успеха в четири двубоя. Само преди няколко дни друг елитен отбор - Аугсбург, също уволни своя наставник Сандро Вагнер.

Следвай ни:

Снимки: Imago