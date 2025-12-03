Популярни
И Майнц 05 се раздели с треньора си

  • 3 дек 2025 | 17:51
  • 185
  • 0
И Майнц 05 се раздели с треньора си

Германският елитен Майнц 05 се раздели със старши треньора Бо Хенриксен след серия от 8 мача без победа, което ги остави на дъното в класирането на Бундеслигата.

"Бо Хенриксен вече не е старши треньор на Майнц 05. Ръководството на клуба и датският специалист се споразумяха да прекратят сътрудничеството си с незабавен ефект“, написаха от клуба в социалните мрежи. Треньорът на отбора до 23 години Бенямин Хофеман ще поеме ръководството на първия състав временно, докато не бъде назначен нов постоянен наставник, добавиха от Майнц 05.

"Майнц 05 е фантастичен клуб с много прекрасни хора и невероятни фенове. Постигнахме толкова много заедно и съм изключително благодарен за всички преживявания и времето, което споделихме. Благодаря ви за невероятната подкрепа! За съжаление, през този сезон не успяхме да играем толкова успешно, въпреки че се борихме до последния момент. За съжаление, това е футболът. От сърце пожелавам на клуба и отбора всичко най-добро и стискам палци за следващите мачове и успешен сезон", каза вече бившият треньор на отбора пред официалния сайт.

Хенриксен беше назначен през февруари 2024 година, когато клубът беше в зоната на изпадащите. Под негово ръководство отборът остана в Бундеслигата и дори се класира за Лигата на конференциите.

В момента обаче Майнц 05 е последен в Бундеслигата със само с една победа в 12 мача. В Лигата на конференциите клубът се справя по-добре и записа три успеха в четири двубоя. Само преди няколко дни друг елитен отбор - Аугсбург, също уволни своя наставник Сандро Вагнер.

Снимки: Imago

