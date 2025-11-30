Фрайбург не остави никакъв шанс на Майнц 05

Тимът на Фрайбург разгроми последния в класирането Майнц 05 с 4:0 на свой терен в мач от 12-тия кръг на Бундеслигата. Интрига нямаше, защото домакините сломиха съперника още през първото полувреме, в което му забиха два гола чрез Лукас Кюблер (12’) и Винченцо Грифо (26’).

Освен това още на този етап Майнц остана с човек по-малко, след като в 28-ата Паул Небел получи директен червен картон за опасно влизане.

Показателен за случилото се беше фактът, че сигналът за почивка дойде при 14 удара на домакините към вратата срещу нито един за гостите.

Веднага след паузата резултатът набъбна на 3:0 след попадение на Йоан Манзамби (50’).

До края отново Фрайбург доминираше, но чак в последните секунди на редовното време добави четвърти гол чрез Патрик Остерхаге.

Спечелените три точки придвижиха победителите с три места нагоре в класирането до осмо, докато Майнц вече е последен.