Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фрайбург
  3. Фрайбург не остави никакъв шанс на Майнц 05

Фрайбург не остави никакъв шанс на Майнц 05

  • 30 ное 2025 | 22:26
  • 442
  • 0
Фрайбург не остави никакъв шанс на Майнц 05

Тимът на Фрайбург разгроми последния в класирането Майнц 05 с 4:0 на свой терен в мач от 12-тия кръг на Бундеслигата. Интрига нямаше, защото домакините сломиха съперника още през първото полувреме, в което му забиха два гола чрез Лукас Кюблер (12’) и Винченцо Грифо (26’).

Освен това още на този етап Майнц остана с човек по-малко, след като в 28-ата Паул Небел получи директен червен картон за опасно влизане.

Показателен за случилото се беше фактът, че сигналът за почивка дойде при 14 удара на домакините към вратата срещу нито един за гостите.

Веднага след паузата резултатът набъбна на 3:0 след попадение на Йоан Манзамби (50’).

До края отново Фрайбург доминираше, но чак в последните секунди на редовното време добави четвърти гол чрез Патрик Остерхаге.

Спечелените три точки придвижиха победителите с три места нагоре в класирането до осмо, докато Майнц вече е последен.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Слот: Има чувство на облекчение, изиграхме мача така, както исках

Слот: Има чувство на облекчение, изиграхме мача така, както исках

  • 30 ное 2025 | 19:34
  • 1814
  • 0
Бетис зашлеви Севиля в прекъснато от феновете дерби

Бетис зашлеви Севиля в прекъснато от феновете дерби

  • 30 ное 2025 | 19:13
  • 8117
  • 1
Димитър Митов пак заключи вратата си и Абърдийн триумфира

Димитър Митов пак заключи вратата си и Абърдийн триумфира

  • 30 ное 2025 | 19:00
  • 1170
  • 0
Втора поредна победа измъкна Брест от зоната на изпадащите

Втора поредна победа измъкна Брест от зоната на изпадащите

  • 30 ное 2025 | 18:51
  • 983
  • 0
Хамбургер се върна към победите и с човек по-малко удари драматично Щутгарт

Хамбургер се върна към победите и с човек по-малко удари драматично Щутгарт

  • 30 ное 2025 | 18:44
  • 1006
  • 0
Брайтън се изкачи до петото място след успех и реванш срещу Нотингам Форест на "Сити Граунд"

Брайтън се изкачи до петото място след успех и реванш срещу Нотингам Форест на "Сити Граунд"

  • 30 ное 2025 | 18:35
  • 1869
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Любо Пенев се бори за живота си в Германия

Любо Пенев се бори за живота си в Германия

  • 30 ное 2025 | 22:56
  • 16723
  • 8
"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

  • 30 ное 2025 | 19:23
  • 93634
  • 594
Жирона 1:0 Реал Мадрид, домакините удариха точно преди почивката

Жирона 1:0 Реал Мадрид, домакините удариха точно преди почивката

  • 30 ное 2025 | 23:00
  • 5204
  • 73
Стратегически гаф на Макларън подари победа в Катар на Макс Верстапен

Стратегически гаф на Макларън подари победа в Катар на Макс Верстапен

  • 30 ное 2025 | 19:29
  • 42939
  • 45
Ливърпул понадигна глава, след като Слот взе важни решения, а Исак се отпуши

Ливърпул понадигна глава, след като Слот взе важни решения, а Исак се отпуши

  • 30 ное 2025 | 17:58
  • 37125
  • 33
Десет от Челси измъкнаха геройско равенство срещу Арсенал

Десет от Челси измъкнаха геройско равенство срещу Арсенал

  • 30 ное 2025 | 20:29
  • 20847
  • 156