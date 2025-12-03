Астън Мартин ще използва двама новобранци в първата тренировка в Абу Даби

Отборът на Астън Мартин ще използва не един, а двама новобранци в петъчната първа свободна тренировка преди Гран При на Абу Даби, което обаче няма да е прецедент.

В рамките на първите 60 минути за подготовка двете коли на базирания в Силвърстоун отбор ще бъдат управлявани от пилотите от Формула 2 Джак Крауфорд и Киан Шийлдс. Те ще заменят съответно Ланс Строл и Фернандо Алонсо, които ще се върнат в своите болиди за доста по-важната втора тренировка, която ще се проведе при залез слънце, когато ще бъдат още квалификацията и състезанието в събота и неделя.

Cian Shields will make his Formula 1 debut this week, stepping into the AMR25 for FP1 at the Abu Dhabi GP.



Причината Астън Мартин да използва двама новаци в първата тренировка този уикенд е фактът, че в противен случай отборът няма да изпълни изискването за даване на шанс на млади и неопитни пилоти да участват в петъчни тренировки. Според правилата на Формула 1 всеки тим трябва да използва такъв пилот в поне две петъчни сесии с всяка от колите си в рамките на сезона.

Астън Мартин ще пропусне първите тестове за 2026?

Практически вече Астън Мартин е използвал три пъти млади и неопитни пилоти, но единия път това беше по-спешност и не се броя като задължително използване на новак, тъй като отборът не беше попълнил необходимата документация, която се подава към ФИА предварително. Въпросният случай беше в Унгария, когато Фелипе Другович смени болния Алонсо за първата подготвителна сесия на „Хунгароринг“.

Отделно от това бразилецът смени Алонсо за първата тренировка в Бахрейн, а Крауфорд кара вместо Строл в Мексико. Сега обаче и двамата титуляри на Астън Мартин ще трябва да освободят своите кокпити за първата подготвителна сесия на „Яс Марина“.

Американец ще бъде резерва на Астън Мартин през 2026 година

Това обаче не е прецедент, тъй като преди две години по подобен начин Ред Бул беше без нито един от титулярите си за първата тренировка в Абу Даби. Тогава Макс Верстапен и Серхио Перес бяха заменени от Джейк Денис и Исак Хаджар преди да се върнат в своите болиди за втората сесия от уикенда.

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1

