Матич: Борим се много, но получаваме евтини голове, а трудно вкараме

Наставникът на Септември Славко Матич отчете, че отборът му не е добре подготвен физически след поражението с 1:4 от ЦСКА 1948. Тимът му допусна три гола след почивката.

"Имаме ситуации. Не много положения за противника. Изпуснахме дузпа. Имахме много шансове и срещу Лудогорец, и срещу Левски. Второто полувреме винаги е проблем за този отбор. След добра подготовка няма да се получават подобни полувремена. Характерът също е свързан с психиката. Жалко е да губим мачове по един и същи начин. Ще направим анализ и се обръщаме към следващия мач.

Фокусирахме се върху първото полувреме от мача с Левски. Борим се много, но получаваме евтини голове, а трудно вкараме. Предизвикателството е голямо. Днес пуснахме други футболисти, за да видим техните качества", каза Матич след третото поредно поражение в елита.