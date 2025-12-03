Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Септември (София)
  3. Матич: Борим се много, но получаваме евтини голове, а трудно вкараме

Матич: Борим се много, но получаваме евтини голове, а трудно вкараме

  • 3 дек 2025 | 15:26
  • 328
  • 1

Наставникът на Септември Славко Матич отчете, че отборът му не е добре подготвен физически след поражението с 1:4 от ЦСКА 1948. Тимът му допусна три гола след почивката.

"Имаме ситуации. Не много положения за противника. Изпуснахме дузпа. Имахме много шансове и срещу Лудогорец, и срещу Левски. Второто полувреме винаги е проблем за този отбор. След добра подготовка няма да се получават подобни полувремена. Характерът също е свързан с психиката. Жалко е да губим мачове по един и същи начин. Ще направим анализ и се обръщаме към следващия мач.

Фокусирахме се върху първото полувреме от мача с Левски. Борим се много, но получаваме евтини голове, а трудно вкараме. Предизвикателството е голямо. Днес пуснахме други футболисти, за да видим техните качества", каза Матич след третото поредно поражение в елита.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Бойко Величков: ЦСКА прави нещата по начин, по който да доближи клуба до европейските стандарти

Бойко Величков: ЦСКА прави нещата по начин, по който да доближи клуба до европейските стандарти

  • 3 дек 2025 | 13:43
  • 3511
  • 4
Михаил Александров: Смятам, че даваме добър пример на всеки следващ клуб, който иска да направи нещо такова

Михаил Александров: Смятам, че даваме добър пример на всеки следващ клуб, който иска да направи нещо такова

  • 3 дек 2025 | 13:35
  • 893
  • 1
Резултати, голмайстори и класиране след 14-ия кръг на Елитната група до 16 години

Резултати, голмайстори и класиране след 14-ия кръг на Елитната група до 16 години

  • 3 дек 2025 | 13:33
  • 983
  • 0
Стефан Ангелов: Закономерно представяне на Етър II

Стефан Ангелов: Закономерно представяне на Етър II

  • 3 дек 2025 | 13:28
  • 334
  • 0
ЦСКА без Жордао и Брахими срещу Локо (Пд)

ЦСКА без Жордао и Брахими срещу Локо (Пд)

  • 3 дек 2025 | 13:24
  • 3521
  • 1
Левски тренира в пълен състав, Карл Фабиен и Ради Кирилов са готови за игра

Левски тренира в пълен състав, Карл Фабиен и Ради Кирилов са готови за игра

  • 3 дек 2025 | 13:10
  • 1514
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Берое 1:0 Черно море, домакините удариха преди почивката

Берое 1:0 Черно море, домакините удариха преди почивката

  • 3 дек 2025 | 16:35
  • 6601
  • 17
Веласкес: Искам да бъда уважителен към треньорите, които напускат, защото се случва на всички нас

Веласкес: Искам да бъда уважителен към треньорите, които напускат, защото се случва на всички нас

  • 3 дек 2025 | 16:15
  • 6156
  • 6
ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

  • 3 дек 2025 | 14:22
  • 16330
  • 21
Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

  • 3 дек 2025 | 08:00
  • 14761
  • 71
Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

  • 3 дек 2025 | 09:24
  • 15821
  • 20
Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

  • 3 дек 2025 | 12:15
  • 10301
  • 41