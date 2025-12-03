Бивша националка влезе в треньорския екип на ДЮШ на Миньор 2015

Бившата националка Радостина Димитрова, дъщеря на легендата на българския баскетбол Евладия Славчева, влезе в треньорския екип на детско-юношеската школа на баскетболния Миньор 2015 (Перник).

„Дойде време да представим и най-новото попълнение в треньорския щаб на детско-юношеската школа на Миньор 2015.

Родена в Перник през 1985 година, Радостина Димитрова е една от най-добрите български баскетболистки през последните 20 години. През 2016-а тя е избрана за Баскетболистка на годината на България, а богатата ѝ кариера включва участия в едни от най-силните родни клубове – Левски, ЦСКА, Берое, Дунав 8806 и Хасково 2012.

Професионалният ѝ път я отвежда и извън България, където носи екипите на Виаонети Винарос, Бургос, Ирландесас Лейоа и Конкеро Уелва.

Радостина Димитрова е многократна шампионка и носителка на Купата на България, както и един от ключовите двигатели на националния отбор на страната“, информираха от лагера на Миньор 2015.

Снимка: Basketball Club Minyor 2015 / Facebook