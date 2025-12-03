Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Баскония се раздели с Хамиду Диало и взе литовец

Баскония се раздели с Хамиду Диало и взе литовец

  • 3 дек 2025 | 16:51
  • 321
  • 0
Баскония се раздели с Хамиду Диало и взе литовец

Хамиду Диало вече не е част от Баскония, след като отборът от Витория официално обяви прекратяването на сътрудничеството си с американското крило. Желание за раздяла е било изразено от самия играч.

Двете страни постигнаха споразумение относно финансовите условия на "развода", като Диало вече е свободен да търси следващата спирка в кариерата си. От своя страна, Баскония му пожела успех в бъдещите начинания.

В 13 участия в Евролигата игралият в НБА Диало допринесе средно с 12.1 точки, 4.5 борби и 1.8 асистенции.

В същото време, Баскония обяви официално и присъединяването към състава на тима на литовското крило Гитис Радзевичиус.

Снимки: Imago

