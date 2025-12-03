Баскония се раздели с Хамиду Диало и взе литовец

Хамиду Диало вече не е част от Баскония, след като отборът от Витория официално обяви прекратяването на сътрудничеството си с американското крило. Желание за раздяла е било изразено от самия играч.

Двете страни постигнаха споразумение относно финансовите условия на "развода", като Диало вече е свободен да търси следващата спирка в кариерата си. От своя страна, Баскония му пожела успех в бъдещите начинания.

В 13 участия в Евролигата игралият в НБА Диало допринесе средно с 12.1 точки, 4.5 борби и 1.8 асистенции.

В същото време, Баскония обяви официално и присъединяването към състава на тима на литовското крило Гитис Радзевичиус.

Следвай ни:

Снимки: Imago