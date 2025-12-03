Купа България Висша лига при жените започва след броени дни

Битката за Купата на България Висша лига при жените започва след броени дни. Осем от деветте отбора от двете групи на второто ниво на шампионата излизат един срещу друг в четвъртфиналните двубои на надпреварата.
Това е първото издание на Купата, именно в дебютния сезон на Висшата лига.
Първи ще се срещнат волейболистките на ВК Казанлък и Волейболна академия "Стойчев-Казийски" - на 5 декември (петък) от 18:00 ч.
Ден по-късно е двубоят между ВК Любо Ганев-Автосвят и Волейболна академия "Лъвски сърца" - от 16:00 ч.
В неделя (7 декември) надпреварата продължава - с мач между столичния Локомотив и състезателките на ВК Етрополе. Срещата е от 15:00 ч.
Последният сблъсък от етапа е на 14 декември (неделя) - от 17:00 ч., и противопоставя Бдин Вида и Спартак (Варна).
Победителите от четвъртфиналите продължават към полуфиналите.