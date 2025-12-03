Иван Генков: Няма да ни бъде лесно срещу Изгрев

Звездец (Горна Малина) гостува на Изгрев (Ябланица) в осминафинален двубой от турнира за Купата на България Висша лига.

Старши треньорът на горномалинчани Иван Генков говори пред BGvolleyball.com, като заяви, че няма да бъде лесно срещу волейболистите от балканския град, но и, че състезателите му имат достатъчно опит, който помага в трудните моменти.

"Жребият отреди в първия кръг на турнира за Купата да гостуваме в Ябланица. Резултатите на Изгрев (Ябланица) към момента показват, че не би трябвало да имаме сериозни проблеми, за да се класираме напред в турнира, но не мисля, че ще бъде лесно. Това е един от отборите, които играят много силно като домакини. Разчитат много на темпераментната си публика и се борят до последната точка. Ще подходим максимално сериозно към мача."

"Kакто в срещите от шампионата, така и в турнира за Kупата, основно ще разчитаме на колектива. В отбора има и състезатели с достатъчно опит, за да помогнат в трудните моменти", добави треньорът.

"Както казах и преди, местният отбор се подкрепя от една от най-темпераментните публики във формата на Висшата лига, но когато имаш колектив, който си е поставил сравнително по-високи цели за настоящия сезон, се надявам да се поздравим с успех", каза още специалистът.

"Бих казал, че като резултат съм удовлетворен. Към момента имаме 4 победи и една загуба като гост на водача във временното класиране, отбора на Етрополе. От друга страна, като игра все още има над какво да работим. Надявам се, че с времето отбора ще надгражда и ще покажем волейбол от по-високо качество", завърши Генков.