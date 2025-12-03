Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Иван Генков: Няма да ни бъде лесно срещу Изгрев

Иван Генков: Няма да ни бъде лесно срещу Изгрев

  • 3 дек 2025 | 14:48
  • 116
  • 0
Иван Генков: Няма да ни бъде лесно срещу Изгрев

Звездец (Горна Малина) гостува на Изгрев (Ябланица) в осминафинален двубой от турнира за Купата на България Висша лига.

Старши треньорът на горномалинчани Иван Генков говори пред BGvolleyball.com, като заяви, че няма да бъде лесно срещу волейболистите от балканския град, но и, че състезателите му имат достатъчно опит, който помага в трудните моменти.

"Жребият отреди в първия кръг на турнира за Купата да гостуваме в Ябланица. Резултатите на Изгрев (Ябланица) към момента показват, че не би трябвало да имаме сериозни проблеми, за да се класираме напред в турнира, но не мисля, че ще бъде лесно. Това е един от отборите, които играят много силно като домакини. Разчитат много на темпераментната си публика и се борят до последната точка. Ще подходим максимално сериозно към мача."

"Kакто в срещите от шампионата, така и в турнира за Kупата, основно ще разчитаме на колектива. В отбора има и състезатели с достатъчно опит, за да помогнат в трудните моменти", добави треньорът.

"Както казах и преди, местният отбор се подкрепя от една от най-темпераментните публики във формата на Висшата лига, но когато имаш колектив, който си е поставил сравнително по-високи цели за настоящия сезон, се надявам да се поздравим с успех", каза още специалистът.

"Бих казал, че като резултат съм удовлетворен. Към момента имаме 4 победи и една загуба като гост на водача във временното класиране, отбора на Етрополе. От друга страна, като игра все още има над какво да работим. Надявам се, че с времето отбора ще надгражда и ще покажем волейбол от по-високо качество", завърши Генков.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Ахметджан Ершимшек: Показахме, че можем да се противопоставим на всеки съперник

Ахметджан Ершимшек: Показахме, че можем да се противопоставим на всеки съперник

  • 3 дек 2025 | 09:09
  • 676
  • 2
Владимир Гърков с 23 точки, Сен Назер с четвърта победа във Франция

Владимир Гърков с 23 точки, Сен Назер с четвърта победа във Франция

  • 3 дек 2025 | 09:06
  • 511
  • 1
Жана Тодорова: Направихме твърде много лични грешки

Жана Тодорова: Направихме твърде много лични грешки

  • 3 дек 2025 | 08:54
  • 458
  • 2
Супер Вени Антов с 27 точки, Туркоа излъга шампиона Тур след драма

Супер Вени Антов с 27 точки, Туркоа излъга шампиона Тур след драма

  • 2 дек 2025 | 23:43
  • 5070
  • 6
Марица изпусна първа победа в групите на Шампионската лига

Марица изпусна първа победа в групите на Шампионската лига

  • 2 дек 2025 | 21:11
  • 3181
  • 5
Локомотив с призив към феновете преди дербито с Левски

Локомотив с призив към феновете преди дербито с Левски

  • 2 дек 2025 | 20:53
  • 2240
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

  • 3 дек 2025 | 14:22
  • 8375
  • 12
11-те на Берое и Черно море

11-те на Берое и Черно море

  • 3 дек 2025 | 14:19
  • 2010
  • 1
Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

  • 3 дек 2025 | 08:00
  • 11025
  • 48
Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

  • 3 дек 2025 | 09:24
  • 12995
  • 19
Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

  • 3 дек 2025 | 12:15
  • 7597
  • 33
Барселона наказа и Атлетико Мадрид и остава лидер

Барселона наказа и Атлетико Мадрид и остава лидер

  • 2 дек 2025 | 23:59
  • 49420
  • 371