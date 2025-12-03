Асен Методиев: В ЦСКА изграждаме шампиони – както на терена, така и в живота

Асен Методиев е от онези хора, които прегръщат с огромна любов всяко начинание. Вече повече от десетилетие специалистът полага усилия за изграждането на талантите в школата на ЦСКА. Видял е много деца, които в последствие са пробили до големия волейбол и са станали достойни хора на нашето общество. CSKAVollеy.com разговаря с него за ситуацията към настоящата година.

Школата на ЦСКА продължава неуморната си работа в изграждането на качествени волейболисти и добри хора. Как виждате подбора на деца тази година?

– Имаме хубави момчета, добре селектирани, волейболното бъдеще е пред тях. Ръка за ръка тази перспектива ще я изграждаме и развиваме. Така водим тренировъчния процес, че да няма конкуренция, а подкрепяща среда. Искам тези момчета да са заедно, да си помагат и да се чувстват като колектив в името на победата.

Успяват ли да осъзнаят какви са изискванията към тях?

– Това е моята роля, да ги убедя в това нещо. Да ги възпитавам на себераздаване в името на постигането на общата цел. Вярвам, че за да се случи победата, да израстват като отбор, те трябва да го направят личностно.

Колко е трудно да моделирате деца, които тепърва влизат в реалния живот?

– Ролята на треньора и учителя е да подготви децата за истинския живот. Всекидневни усилия, за да може преди всичко да ги изградя като хора. Спортът е средство за пълноценно изграждане на личността на човека. Вярвам, че той спомага изключително много в тази посока.

Всичко това обаче трябва да върви ръка за ръка с определени резултати.

– Естествено. В ЦСКА целта винаги е да сме първи и да печелим. Не всеки път се получава, но се борим всеки ден с всяко предизвикателство.

Успяват ли на тази ранна възраст да разберат какво представлява ЦСКА като клуб?

– Мисля че да. Знаят какво е изискването в ЦСКА и не случайно са тук. Ние сме ги селектирали, виждаме в тях червеното сърце, което тупти неуморно. Те живеят с идеята за развитието на клуба.

Какво е усещането, когато виждате определени таланти да реализират потенциала си, пробивайки в мъжкия отбор, а от там и в националния тим?

– Чувството е на удовлетворение. Усилията, които влагам, се отплащат по този начин. Треньорската професия, особено с подрастващи, е морално удовлетворяване. Ние не сме чак толкова отдадени на финансовия аспект, колкото на радостта от работата. За мен е удоволствие да видя когато едно дете измине целия път до мъжкия волейбол. Това е същността, но не само като спортисти, а и като личности. Вярвам, че спортът помага да се справят по-добре в реалния живот.

Трудна ли е комуникацията с родителите, които често искат повече от децата си да ги видят успели?

– Нужно е търпение. В много случаи по-трудно е да се контролират родителите, отколкото децата. Треньорът не само трябва да учи момчетата на спорт, но и да ги възпитава, но това върви ръка за ръка с онова, което се случва у дома. Има много случаи, в които не срещаме разбиране, но това са поредните предизвикателства, с които трябва да се справяме. Свикнали сме.

Друго предизвикателство през годините бе събарянето на зала „Армеец“ и липсата на място, където да тренирате. Сега със залата на Winbet нормализира ли се този процес?

– Бих желал да имаме наш дом. Ръководството ни е в постоянно търсене на решение на този сериозен проблем. Да, с Winbet имаме добри условия, но ЦСКА има нужда от свой дом, а не просто да бъдем наематели на дадени помещения.

Беше ли в един момент форсмажорната ситуация и проблем за оцеляване на школата?

– Беше истински проблем. Получи се така, че имаше отлив на деца, няма как да си кривим душата, но това бе очаквано заради липсата на нормални условия. Минахме през много труден период, но в ЦСКА винаги се борим до последно. И се надявам, че никога повече няма да ни се случва подобно нещо. Наскоро имаше среща с министерството на спорта. Дано г-н Иван Пешев да постъпи правилно и да остави ярка следа в нашата общност, вземайки правилно решение на този проблем.

В краткосрочен план – как виждате вашия отбор?

– Имаме потенциал, целта е финал, дано да станем шампиони. Полагаме усилия, момчетата се трудят усилено и вярвам, че накрая резултатите ще дойдат. Минаваме през различни етапи в подготовката, но ще си постигнем крайната цел.

Първо място в комбинация с успехи в училище…

– Ако беше лесно, нямаше да е интересно. Доста от момчетата учат в елитни гимназии, нормални училища и предизвикателството да съчетаваме учебния процес с тренировките, е голямо. Но ще се справим. Така успехът и удовлетворението са много по-сладки. Щастлив съм, когато видя че децата се реализират. Трябва човек да го изпита, за да разбере какво е. Трудно е да се опише с думи.