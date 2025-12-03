Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Данило Галинари сложи край на кариерата си

Данило Галинари сложи край на кариерата си

  • 3 дек 2025 | 13:45
  • 701
  • 0
Данило Галинари сложи край на кариерата си

Една от най-големите звезди на италианския баскетбол Данило Галинари сложи край на своята професионална кариера. 37-годишното крило прекара 14 сезона в НБА, започвайки през 2008/09 и завършвайки през 2023/24, със средни показатели от 14,9 точки, 4,7 борби и 1,9 асистенции в 777 изиграни срещи от редовния сезон. Той пропусна две отделни кампании – 2013/14 за Денвър Нъгетс и 2022/23 за Бостън Селтикс, в които не записа нито един мач заради разкъсани предни кръстни връзки на коляното.

Галинари беше избран под номер 6 в Драфта през 2008 година от Ню Йорк Никс, където прекара два и половина сезона. След това премина в Денвър, където беше и най-дългият му и успешен престой, играейки като титуляр през почти всеки от петте и половина сезона за тима от Колорадо, преди да премине в Лос Анджелис Клипърс. Последната му кампания като част от стартов състав беше за Оклахома Сити Тъндър през 2019/20, след което беше основно резерва в Атланта Хоукс, Вашингтон Уизардс, Детройт Пистънс и последно за Милуоки Бъкс през 2023/24.

Галинари е италианецът с най-много точки в историята на НБА и е вторият най-високо селектиран баскетболист от страната в Драфта на НБА, единствено след Андреа Барняни, който беше избран под номер 1 през 2006 година.

С националния отбор на „Скуадрата“ той спечели бронзови медали на европейските първенства за юноши до 18 години през 2005-а и до 20 години през 2007-а. При мъжете участва в три издания на континенталната надпревара - през 2011, 2015 и 2025 г.

Снимки: Imago

