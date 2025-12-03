Златан Ибрахимович, Чиро Ферара и Алиша Леман ще носят факлата преди откриването на Зимните олимпийски игри

Съветникът в Милан Златан Ибрахимович, лeгендарният защитник на Ювентус и Наполи Чиро Ферара и красивата футболистка на женския тим на Комо Алиша Леман бяха включени в списъка с факлоносци с огъня преди откриването на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д’Ампецо .

Игрите всъщност ще се проведат в няколко центъра около Милано в Ломбардия и северната част на Италия от 6 до 22 февруари 2026 година. Щафетата с пренасянето на огъня от планината Олимпия вече започна на 26 ноември и ще има девет спирки в Гърция преди да пристигне в Атина на 4 декември, където е планирана церемонията по предаването. Тенис звездата на италианцинте Джазмин Паолини ще бъде пък част от факлоносците именно в този етап по предаването на огъня на следващите домакини.

Огънят за Олимпиадата в Милано-Кортина 2026 беше запален в Древна Олимпия

Италианският етап от щафетното бягане с факлата ще започне в Рим на 6 декември и ще премине през 60 различни градове и села, преди да пристигне в Милано на 5 февруари. Според Tuttomercatoweb сред звездите, които ще участват в италианския етап от щафетното бягане, е Ибрахимович, който в момента е старши съветник на собствениците на Милан RedBird.

„Железният защитник“ Чиро Ферара, който спечели седем шампионски титли в Серия А, а също така вдигна трофеите в Шампионската лига и Купата на УЕФА с Наполи и Ювентус, също е в списъка с футболни легенди, които са ангажирани в тази церемония преди началото. За Ферара олимпийското движение носи и лични емоции, тъй като той беше част от отбора, който завърши на 4-то място във футболния турнир на Летните игри в Сеул през 1988 година. Андреа Сончин, селекционер на женския национален отбор на Италия, също ще участва, както и атрактивната Алиша Леман от дамския тим на Комо и смятана за една от най-сексапилните футболистки в момента.

Церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри 2026 ще се проведе на стадион „Джузепе Меаца“, приемащ мачовете на Интер и Милан, на 6 февруари. “Росонерите” трябваше да бъде домакини на Комо в Серия "А" на тази дата, но сега се очаква да играят този мач в Пърт (Австралия).