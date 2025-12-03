Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Стеф Къри в лазарета на Голдън Стейт

Стеф Къри в лазарета на Голдън Стейт

  • 3 дек 2025 | 12:50
  • 163
  • 0
Стеф Къри в лазарета на Голдън Стейт

Двукратният носител на приза за „Най-полезен играч“ в Националната баскетболна асоциация (НБА) Стеф Къри няма да вземе участие в следващите три двубоя на Голдън Стейт Уориърс, съобщи ESPN.

37-годишният ветеран ще пропусне серията от гостувания на „Воините“ срещу Филаделфия 76ърс, Кливланд Кавалиърс и Чикаго Булс заради травма в лявото бедро, която получи по време на мача от редовния сезон срещу Хюстън Рокетс миналата седмица.

Старши треньорът Стив Кър предостави информация за състоянието на звездния си играч по-рано от очакваното, заявявайки, че ще бъде невъзможно той да се завърне до предстоящия уикенд. Според прогнозите на специалиста Къри ще може да играе в домакинството срещу Минесота Тимбъруулвс на 12 декември.

Другата звезда на тима, Джими Бътлър, пропусна второто полувреме при загубата със 112:124 тази нощ от миналогодишния шампион Оклахома Сити Тъндър заради болки в лявото коляно.

„Не мога да кажа нищо повече. Дори не знаех, че е аут, докато не начертавах следващата ни атака минута преди полувремето и някой дойде при мен да ми каже, че Джими е контузен“, коментира Стив Кър.

Голдън Стейт Уориърс заема 8-ото място в Западната конференция с баланс от 11 победи и 11 поражения.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Интригуващ сблъсък в Пловдив за начало на 10-ия кръг на Sesame НБЛ

Интригуващ сблъсък в Пловдив за начало на 10-ия кръг на Sesame НБЛ

  • 3 дек 2025 | 07:27
  • 2527
  • 0
Това ли е тайната за доброто представяне на Милър-Макинтайър този сезон?

Това ли е тайната за доброто представяне на Милър-Макинтайър този сезон?

  • 2 дек 2025 | 19:57
  • 804
  • 0
Дончич и Брънсън играчи на седмицата в НБА

Дончич и Брънсън играчи на седмицата в НБА

  • 2 дек 2025 | 17:00
  • 436
  • 0
Основен гард на Олимпиакос се завръща за сблъсъка с Фенербахче

Основен гард на Олимпиакос се завръща за сблъсъка с Фенербахче

  • 2 дек 2025 | 15:52
  • 757
  • 0
Финландски талант планира да смени Евролигата с NCAA

Финландски талант планира да смени Евролигата с NCAA

  • 2 дек 2025 | 15:28
  • 1045
  • 0
Дилън Брукс за ЛеБрон: Той харесва хора, които се кланят, аз не се кланям

Дилън Брукс за ЛеБрон: Той харесва хора, които се кланят, аз не се кланям

  • 2 дек 2025 | 15:07
  • 992
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Септември 0:0 ЦСКА 1948

Септември 0:0 ЦСКА 1948

  • 3 дек 2025 | 13:00
  • 2012
  • 2
Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

  • 3 дек 2025 | 08:00
  • 8286
  • 40
Берое и Урибе ще опитат да вземат нещо от Черно море

Берое и Урибе ще опитат да вземат нещо от Черно море

  • 3 дек 2025 | 08:26
  • 5840
  • 7
Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

  • 3 дек 2025 | 09:24
  • 9648
  • 15
Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

  • 3 дек 2025 | 12:15
  • 4047
  • 11
Барселона наказа и Атлетико Мадрид и остава лидер

Барселона наказа и Атлетико Мадрид и остава лидер

  • 2 дек 2025 | 23:59
  • 47682
  • 370